Трамп настаивает на усиленной защите Белого дома 4 1.04.2026, 16:35

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Президент США подробно перечислил меры безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что работы по созданию масштабного военного комплекса под Белым домом продолжатся, несмотря на решение суда временно остановить строительство нового бального зала, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Федеральный судья Ричард Леон приостановил проект, предусматривавший снос Восточного крыла, однако разрешил продолжать работы, связанные с безопасностью. Трамп воспользовался этим решением, подчеркнув, что речь идет именно о защите президента и инфраструктуры.

Выступая перед журналистами, он подробно перечислил меры безопасности: «крыша, защищенная от дронов», системы биозащиты, защищенные коммуникации, новые бомбоубежища и медицинские объекты. По его словам, безопасность бального зала — это фактически вопрос национальной безопасности.

При этом, как заявил Трамп, под площадкой уже строится «масштабный военный комплекс», а сам бальный зал станет своего рода «надстройкой» над ним.

Ранее на месте Восточного крыла находился подземный центр экстренных операций президента, построенный еще в 1941 году. По данным СМИ, он проходит модернизацию.

В Белом доме подчеркивают, что проект связан с «строго секретными» работами и направлен на усиление защиты резиденции. Несмотря на судебный запрет на основной объект, ключевые элементы оборонной инфраструктуры продолжают реализовываться.

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