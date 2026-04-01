Белорусы в Польше создали туристический клуб и путешествуют по всему миру 2 1.04.2026, 16:41

2,750

Фото: проект «Валацугі»

Участники уже объехали десятки маршрутов.

Когда четыре года назад белорусы, живущие в Польше, объединились в небольшой чат, чтобы вместе путешествовать, трудно было предположить, что скоро сообщество разрастется до 1600 человек. В 2025 году туристический клуб «Валацугі» получил официальное продолжение в виде фонда Poznaj Świat, а его участники уже опробовали десятки маршрутов. Организатор клуба Валерий поделился историей проекта в соцсетях, заметило издание Most.

Несмотря на рост, «Валацугі» не спешат называть себя туристическим проектом. По словам Валерия, сегодня это скорее некоммерческое сообщество, которое объединяет любителей путешествий:

«Это не формат, где тебя везут и развлекают. Ты не клиент, а просто участник, который полностью берет всю ответственность на себя».

Фото: проект «Валацугі»

К походам присоединяются не только белорусы, но и поляки, и украинцы. А вообще в поездках уже принимали участие туристы из Испании, США, Германии, Чехии, Литвы и Латвии.

Численность клуба постоянно меняется: кто-то переезжает, кто-то ждет легализации и не может свободно путешествовать за пределы Польши, у кого-то жесткий график работы или отпусков. Еще один важный фактор — деньги. Для одного человека расходы на походы относительно небольшие, а для семьи из трех-четырех человек совместное путешествие может быть большой тратой.

Семь дней похода вдоль побережья Португалии — 350 евро

По словам Валерия, стоимость поездки зависит, прежде всего, от дальности и длительности маршрута. Если речь о путешествии за пределы Польши на 7–8 дней, средний бюджет составляет около 500–550 евро. В эту сумму входят авиабилеты с учетом багажа, проживание, питание, аренда транспорта с топливом и мелкие расходы, иногда добавляются дополнительные активности.

Стоимость дальних маршрутов за пределы Европы, например в Азию или Южную Америку, выше и может достигать 1300–1700 евро за 12–14 дней. Основная статья расходов — авиаперелеты, включая внутренние рейсы, а также проживание, питание и транспорт на месте.

Фото: проект «Валацугі»

Дороже всего обходятся дальние путешествия с перелетами, арендой яхт, каяков или лошадей, а также с проживанием на дорогих виллах и посещением платных зон, вроде национальных парков или частных территорий.

Самые бюджетные путешествия — это обычно физически тяжелые походы: пешие переходы с полной выкладкой, «дикие» ночевки в палатках или под тентом, питание на костре или газовой горелке.

«За последний год самым недорогим стал 7-дневный пеший поход вдоль побережья Португалии — около 350 евро на человека. А самой дорогой вышла 12-дневная комбинированная экспедиция в Перу и Амазонию с семью авиаперелетами — примерно 1800 евро, не считая дополнительных расходов на входные билеты», — вспоминает организатор.

Фото: проект «Валацугі»

Два дня сплавляешься, день едешь верхом, день карабкаешься по скалам

Организаторы «Валацуг» стараются делать поездки универсальными и не ограничиваться одним видом активности. Особое внимание уделяется комбинированным маршрутам, где участники могут испытать себя и отточить навыки в разных условиях.

«Мне нравятся такие путешествия, где два дня сплаваешь на каяках по порожистой горной реке, на следующий день идешь верхом на лошади по горной тропе, еще денек карабкаешься по скалам, потом пеший переход на 20 километров, а в конце — отдых в горячем источнике с бокалом “Бургундского”», — рассказывает Валерий.

Фото: проект «Валацугі»

Помимо экстремальных походов, несколько раз в год проводятся узконаправленные поездки: культурно-исторические экскурсии по городам Европы, пешие походы по горам, выезды на горнолыжные курорты или водные походы.

«Мы также расширяем и небольшие походы на выходные — пешие и водные — в пределах или рядом с Подляским воеводством», — добавляет организатор.

Штрафы и непредвиденные расходы делятся на всех

Планировать бюджет новых маршрутов начинают за полгода-год до путешествия, но фактические расходы иногда отличаются от расчетов. Если возникают штрафы, повреждения или другие непредвиденные расходы, они распределяются поровну между всеми участниками, даже если кто-то к этим инцидентам не причастен.

«Это принцип равнораспределённой финансовой и моральной ответственности. Благодаря ему участники готовы рисковать: сесть за руль арендованного авто или встать за штурвал яхты, зная, что все вместе несут ответственность за результат», — добавляет организатор.

«Набрались опыта и перебороли страхи»

Организация путешествий требует тщательного планирования. Основной план-график активностей составляется за полгода-год до реализации, а за месяц-полтора до конкретного события готовится детальный маршрут.

Уровень подготовки участников очень разный. Есть опытные туристы: водники, альпинисты, шкиперы, но большая часть — начинающие туристы или любители.

«Очень радует, что за четыре года формируется основной костяк участников, которые набрались опыта, перебороли страхи, пробудили дух авантюризма. Некоторые стали самостоятельными путешественниками», — подытоживает Валерий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com