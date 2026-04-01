«Нефтяной паралич» на Балтике: Россия теряет десятки миллионов в день 1.04.2026, 16:45

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Экспорт через Усть-Лугу и Приморск фактически остановлен.

Экспорт российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ) через порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море сегодня, 1 апреля, был остановлен из-за атак Украины. Страна-агрессор ежедневно теряет десятки миллионов долларов.

Об этом в комментарии Reuters заявили в Пограничной службе Финляндии.

«На данный момент очень немногие танкеры отправляются из нефтяных портов Приморска и Усть-Луги. Речь идет об отдельных судахы», - сказал изданию глава отдела морской безопасности Пограничной службы Финляндии Микко Хирви.

Как отмечают журналисты, в последние годы через Балтийское море каждую неделю проходили 40-50 танкеров с российской нефтью и СПГ. Такая остановка экспорта российской нефти и СПГ стала самым серьезным сбоем в современной истории России, второго по величине экспортера нефти в мире.

Старший советник Банка Финляндии и специалист по российским энергетическим рынкам Лаура Соланко отметила, что Россия может терять более 70–75 млн долларов в день только из-за остановки экспорта нефти через Балтийское море.

По ее словам, до атак украинских беспилотников Россия экспортировала более 2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день через Балтику.

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