ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро из замороженных активов РФ 1.04.2026, 16:51

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Средства пойдут на поддержку государства и армии.

Европейский Союз перечислит 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины.

Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Европейской комиссии, передает «Европейская правда».

31 марта Европейский Союз получил 1,4 млрд евро дополнительной прибыли, полученной в виде процентов с замороженных активов Российского центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг.

Эти активы заморожены в соответствии с санкциями ЕС, введенными в ответ на агрессивную войну России против Украины. Хотя сами активы остаются замороженными, проценты по остаткам денежных средств не принадлежат России. По предложению Еврокомиссии было согласовано их использование для поддержки Украины.

«Эти 1,4 млрд евро будут направлены туда, где они больше всего нужны: на поддержку украинского государства, сохранение основных государственных услуг и поддержку отважных Вооруженных сил Украины. Наша приверженность победе и свободе Украины непоколебима», – прокомментировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

95 % средств будет использовано для поддержки Украины через Механизм сотрудничества по предоставлению займов Украине (ULCM), а 5 % – через Европейский фонд мира (EPF).

ULCM предоставляет безвозвратную поддержку, чтобы помочь Украине погасить кредит макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредиты от двусторонних кредиторов G7 в рамках этого механизма.

Общий объем кредитной поддержки в рамках механизма составляет 45 млрд евро. С другой стороны, EPF помогает Украине удовлетворить неотложные военные и оборонные потребности.

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