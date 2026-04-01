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Легендарный производитель гоночных автомобилей воссоздаст свою культовую модель

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  • 1.04.2026, 17:01
  • 1,940
Легендарный производитель гоночных автомобилей воссоздаст свою культовую модель
Фото: Lola Cars

Британская компания Lola Cars использовала архивные чертежи и современные технологии.

Британская компания Lola Cars, известная своими победами в автоспорте, объявила о выпуске современной версии одного из самых знаковых гоночных автомобилей в своей истории — T70, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

После закрытия в 2012 году бренд был возрожден в 2022-м и теперь представляет две версии модели: трековую T70S и дорожную T70S GT. Всего будет выпущено лишь 16 автомобилей, которые в компании называют «точным возрождением иконы автоспорта».

Дорожная версия T70S GT оснащена 6,2-литровым V8 от Chevrolet мощностью 500 л.с. Она разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды и способна достигать скорости до 320 км/ч. Автомобиль адаптирован для повседневной эксплуатации: предусмотрены климат-контроль, багажные решения и специальная трансмиссия.

Фото: Lola Cars

Трековая версия получила 5,0-литровый V8 мощностью 530 л.с., разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды и максимальную скорость около 327 км/ч. Машина оснащена классической подвеской и сертифицирована для участия в исторических соревнованиях FIA.

Фото: Lola Cars

Обе модели разработаны на основе оригинальных архивных чертежей, но с применением современных технологий и материалов.

Фото: Lola Cars

Таким образом, Lola не только возвращается в автоспорт, но и делает ставку на переосмысление своего наследия, соединяя классический дизайн с современными возможностями.

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