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Трамп заявил, что Иран попросил США о перемирии

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  • 1.04.2026, 17:06
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Трамп заявил, что Иран попросил США о перемирии

И сделал это «новый президент иранского режима».

Новое руководство Ирана направило США запрос о перемирии, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, ключевым условием для согласия Вашингтона станет открытие Ормузского пролива и, пока эта стратегическая водная артерия не будет разблокирована, американские военные продолжат «разносить Иран в пух и прах или, как говорят, отбрасывать его в каменный век».

«Новый президент иранского режима — куда менее радикальный и гораздо более умный, чем его предшественники, — только что запросил у Соединенных Штатов Америки ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ! Мы рассмотрим это предложение, когда Ормузский пролив станет открытым, свободным и будет очищен», — написал глава Белого дома в Truth Social. Он не уточнил, кто именно из руководителей Ирана попросил о перемирии.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Трамп сообщил о своем желании как можно скорее завершить начатую 28 февраля операцию «Эпическая ярость». Накануне он заявлял журналистам, что США уйдут из Ирана «в течение двух-трех недель» и для завершения войны необязательно получать согласие Ирана на заключение мирной сделки.

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