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В Беларусь идет арктический циклон с дождем и снегом

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  • 1.04.2026, 17:10
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В Беларусь идет арктический циклон с дождем и снегом

Похолодание начнется уже в выходные.

Синоптики предупредили белорусов о приближении арктического циклона, который может принести в наш регион заметное похолодание, ночные заморозки и даже мокрый снег со снежной крупой. Узнали, на какие даты намечено очередное «арктическое вторжение».

Согласно расчетам авторов тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», заметно похолодает в Беларуси уже к этим выходным и в начале следующей недели.

Все дело в смене воздушных масс над европейским регионом. Если сейчас теплую, солнечную погоду белорусам обеспечивает обширный антициклон, сформировавшийся над Европой, то уже к субботе, 4 апреля, со Скандинавии на европейскую территорию России начнет смещаться целая серия циклонов.

Первый из них будет небольшим, но все же он сумеет подпортить белорусам выходные, поскольку несет с собой не только похолодание, но и порывистый ветер, и осадки.

А уже в начале следующей недели, с 6 апреля, на территорию Беларуси начнет смещаться второй, более глубокий циклон с арктической воздушной массы. По предварительным прогнозам специалистов, он принесет с собой усиление ветра и еще больше осадков, местами - в виде дождя с мокрым снегом и снежной крупы.

Как показывают прогностические метеомодели, дневные максимумы могут опуститься с нынешних +15-16°С до +10°С, а вероятность ночных заморозков резко возрастет.

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