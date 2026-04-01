Кремль уже начал «скрытую мобилизацию» 4 Вадим Денисенко

1.04.2026, 17:15

8,810

В России заканчиваются «смертники» для войны.

После заявления Института изучения войны о мобилизации в России Песков и Медведев синхронно заявили, что мобилизации не будет. У нас это многие протрактовали, как то, что «отказываются — значит, точно будет».

Анализ Института войны (как минимум открытая его часть) базировался на двух источниках: стоны военкоров и сообщении одного из генералов, что в январе набор контрактников провалился.

Сразу надо отметить две вещи:

— по результатам 2025 года план по контрактникам был выполнен и даже немного перевыполнен;

— январь — не показательный месяц. Если эта тенденция продолжится в феврале–апреле, это будет означать, что действительно количество смертников исчерпывается.

Кремль в целом готовился к такому сценарию и начиная с октября–ноября 2025 года, насколько я понимаю, начал тестировать так называемую «скрытую мобилизацию». Суть ее проста — человек получает повестку через Госуслуги и дальше либо идет в армию, либо государство его догоняет через блокировку всего, что имеет электронный след. При этом, пока, человеку предлагают получить деньги за уход в армию. Поэтому скандалов не было.

Если действительно станет понятно, что подписание контрактов проваливается, думаю, механизм скрытой мобилизации запустят по полной. Но при этом скрытая мобилизация не предусматривает одномоментного набора нескольких сотен тысяч военнослужащих. Достаточно ежемесячно добирать недостачу от тех, кто должен был подписать контракт. Исходя из данных Института войны, в январе нужно было добрать в районе 15–16 тысяч.

Отдельно стоит обратить внимание на фактор выборов. Если действительно допустить, что российская власть думает о мобилизации, у нее есть окно возможностей до конца мая (выборы в сентябре и открытая мобилизация, безусловно, повлияют на лояльность избирателей). Или же делать мобилизацию в ноябре.

Подытоживая, можно сказать, что вероятность открытой мобилизации низкая. Более того, синхронные заявления о шестидневной рабочей неделе и 12-часовом рабочем дне от олигарха Дерипаски и руководителя «Роскомнадзора» говорят нам, что проблема с рабочей силой становится критической.

Вадим Денисенко, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com