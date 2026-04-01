Минский магазин сделал у себя щель для подглядываний 4 1.04.2026, 17:20

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Однако идея понравилась не всем.

На Немиге скоро откроется новый магазин — от бренда женской одежды Vtornik. Чтобы подогреть интерес еще на этапе ремонта, здесь решили необычно оформить витрину. Все окна заклеили непрозрачной пленкой, но оставили небольшое отверстие с надписью «Подглядывать можно», пишет Onlíner.

Однако идея впечатлила не всех. Одна из пользовательниц Threads отметила, что так и не удовлетворила свое любопытство: в «окошке» ее ждала полная темнота.

«Возможно, предполагалось, что будет идти ремонт, а любители бренда или такие любопытные, как я, заглянут и увидят процесс. Задумка классная, реализация хромает».

В комментариях девушке ответили, что ремонт действительно идет и наблюдать за ним можно.

«Я днем смотрела и все видела, строитель даже вышел и внутри все показал».

«Там действительно идет ремонт, подглядывали поздно вечером, работали люди».

А вот как историю прокомментировал сам бренд:

«Друзья, пока по ночам шумная и пыльная работа. Это фундамент, без которого не бывает красоты. Но потерпите еще совсем чуть-чуть: скоро черновые этапы останутся позади, и мы начнем наполнять пространство эстетикой и светом. Обещаем, за этим процессом будет одно удовольствие наблюдать».

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