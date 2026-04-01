Российский олигарх Дерипаска предложил обвалить рубль 24 1.04.2026, 17:24

11,074

Олег Дерипаска

Чтобы россияне разбогатели.

Основатель «Русала», российский олигарх Олег Дерипаска выступил с резкой критикой текущей денежно-кредитной политики России. По мнению бизнесмена, укрепление национальной валюты негативно сказывается на доходах граждан, делая их фактически беднее. Миллиардер возложил ответственность за падение уровня жизни на макроэкономистов, допустивших чрезмерное, по его оценкам, усиление рубля.

Для выхода из кризиса Дерипаска предлагает радикальные меры: снижение ключевой ставки ЦБ до 6% и девальвацию рубля до отметки 105 за доллар. Кроме того, предприниматель считает необходимым переход на усиленный график работы — по 12 часов 6 дней в неделю, утверждая, что такие меры позволят восстановить экономику в течение пяти лет.

Изменения в денежной политике, о которых говорит Дерипаска, повлияют на основанный им алюминиевый бизнес компании «Русал», который впервые с 2014 года получил чистый годовой убыток, отмечает The Moscow Times. Компания объединяет 12 заводов и является крупнейшим производителем алюминия в мире за пределами Китая, но по итогам 2025 года потеряла $455 млн. Хотя выручка «Русала» увеличилась на 17%, до $14,1 млрд, но компания резко наращивает рублевые расходы из-за роста процентных ставок в РФ и падения курса рубля: на обслуживание кредитов — на 71%, коммерческие расходы, которые включают логистику — на 25%, на производство и персонал — на 12%. Падение стоимости рубля может улучшить показатели бизнеса «Русала».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com