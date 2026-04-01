В Беларуси фиксируют массовую гибель рыбы 6 1.04.2026, 17:35

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Экологи рассматривают несколько версий.

Про мор рыбы сообщают чуть ли не со всех уголков Беларуси. Среди версий – загрязнение воды, инфекции, недобросовестные рыбаки. Основная версия теперь, похоже – это нехватка кислорода из-за долгой морозной зимы. Некоторые белорусы спрашивают, провели ли природоохранники достаточные профилактические меры, сообщает «Белсат».

В Беларуси с середины марта замечают массовый поморок рыбы в водоемах. Новости об этом приходят из самых разных мест. Например, такое видео сняли на реке Лахва в Грибачах, что в Могилевском районе:

Вот как это выглядит в Кобрине, Жабинке и Лунинце:

Экологи рассматривают версии с загрязнением воды и инфекциями, но не находят этому подтверждений.

Сначала обвиняли рыбаков. 1 марта в Жабинковском районе Государственная инспекция охраны животного и растительного мира вместе с районной инспекцией природных ресурсов постановили, что виноваты рыбаки, которые повылавливали крупную рыбу, оставив в водоеме только мелкую и водоросли. Рыбу стало легче ловить, так как из-за кислородного дефицита она стала подниматься ближе к поверхности воды.

Однако явление масштабное – гибель рыбы фиксируют по всей Беларуси. Сейчас в большинстве источников про мор рыбы обвиняют уже не рыбаков, а прежде всего необычайно холодную зиму.

Например, представитель Могилевского областного комитета охраны природных ресурсов Константин Тепляков объясняет: еще в начале зимы предпринимали профилактические меры, но зима была долгая, с суровыми морозами, продолжительным стоянием льда и крупными снегопадами. От этого поступление кислорода в воду резко сократилось, а солнечный свет, необходимый для фотосинтеза растений перестал поступать под воду. Это спровоцировало естественный, но очень разрушительный процесс. Когда лед сошел, мертвая рыба всплыла.

Как отметило издание BG.media, в комментариях под государственными новостями о том, что против мора предпринимали профилактические меры и разрушали лунки для кислорода, народ возмущается: «Где были раньше?», «Кто видел эти лунки?».

В комментариях под государственными новостями также спрашивают: если рыбаков штрафуют за мелкие нарушения, накажут ли тех, кто из-за небрежности допустил мор рыбы?

Возможно, чиновникам не верят, так как в Беларуси годами заявляют о борьбе с гибелью коров – а коровы все мрут из-за небрежности.

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