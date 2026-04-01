«Ураган Трамп» угрожает сбить Китай с курса 4 1.04.2026, 17:51

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Китайские элиты наблюдают за войной в Иране с тревогой.

Китайские элиты рассматривают войну США против Ирана как одновременно угрозу и возможность, однако не намерены активно вмешиваться в её ход. По мнению представителей экспертного сообщества в Пекине, оптимальным сценарием стал бы короткий конфликт, он нанес бы ущерб США, но не успел бы спровоцировать глобальный экономический кризис, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Китай, как крупнейший импортер энергоресурсов и экспортер товаров, особенно уязвим к росту цен на нефть и перебоям в морской торговле. Длительная война, считают аналитики, может ударить по мировой экономике и, соответственно, по самому Китаю.

Несмотря на высокие ставки, Пекин, вероятно, займет выжидательную позицию. В экспертных кругах преобладает фатализм. Действия президента США Дональда Трампа воспринимаются как непредсказуемые и рискованные, но неизбежные. Китай отвергает призывы США помочь в обеспечении безопасности Ормузского пролива, подчеркивая, что не станет участвовать в конфликте, который осуждает.

Вместо этого Пекин делает ставку на стратегическую устойчивость — наращивание запасов нефти и экономическую гибкость. Китайские аналитики также выражают обеспокоенность технологическим превосходством США, особенно в сфере военного применения искусственного интеллекта.

Официально Китай критикует США и Израиль за нарушение международного права и призывает к миру. Внутри страны растёт антивоенное настроение, направленное против Вашингтона.

При этом в Пекине рассчитывают извлечь выгоду из последствий конфликта. Ожидается рост спроса на китайские технологии, включая «зеленую» энергетику, а также участие в восстановлении стран Ближнего Востока.

Тем не менее более осторожные эксперты предупреждают, что Китай выигрывает от глобальной стабильности и свободной торговли, обеспечиваемых прежним мировым порядком. В условиях хаоса и ослабления международных правил Пекин сам может оказаться в зоне риска.

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