Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень 2 1.04.2026, 17:53

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Степень «Терминатору» присвоил университет в Северной Ирландии.

Арнольд Шварценеггер посетил Белфаст в Северной Ирландии, где получил почетную докторскую степень Ольстерского университета. Награду актеру и бывшему губернатору Калифорнии присудили за вклад в общественную деятельность, защиту окружающей среды и развитие искусства, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Для самого Шварценеггера визит стал символическим возвращением, он вспомнил, что именно поездка в Белфаст в 1966 году стала для него переломным моментом в карьере.

Тогда, участвуя в соревнованиях по бодибилдингу, он впервые выступил с речью на английском языке, практически не владея им. По словам актера, он «чуть не потерял сознание», но этот опыт стал отправной точкой, после каждой победы он все увереннее выходил к микрофону.

«С каждым разом я говорил все больше, и в итоге меня уже невозможно было остановить», — отметил Шварценеггер.

Он также в шутку заявил, что университет «перехитрил» его, предложив почетную степень после вопроса о свободе слова.

Вице-ректор университета Пол Бартоломью подчеркнул, что Шварценеггер оказал значительное влияние на мировую культуру, спорт и общественную жизнь, а также использовал свою популярность для поддержки экологических и благотворительных инициатив.

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