Определились все участники финального турнира чемпионата мира по футболу 1 1.04.2026, 18:11

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Италия и Польша не попали на мундиаль.

В ночь на среду стали известны последние участники чемпионата мира, который пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Сборная Италии, четырехкратный победитель турнира, снова не смогла преодолеть отборочный этап.

Главная сенсация состоялась во вторник вечером в Сараеве. Сборная Боснии и Герцеговины не пустила на чемпионат мира Италию. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, причем итальянцы большую часть времени провели в меньшинстве после удаления Алессандро Бастони. В серии пенальти футболисты Боснии и Герцеговины оказались точнее.

Итальянские игроки, как и их главный тренер Дженнаро Гаттузо, покидали поле в слезах. Гаттузо перед матчем говорил, что в случае поражения вообще уедет из Италии в другую страну. Драма в том, что одна из самых титулованных сборных мира не попала на главный футбольный турнир в третий раз подряд, напоминает ВВС.

Италия становилась чемпионом мира четырежды (в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах). После последнего титула сборная два раза не смогла преодолеть групповой этап финального турнира, а затем и вовсе перестала попадать в финальную часть чемпионата. При этом Италия относительно недавно — в 2021 году — выиграла чемпионат Европы по футболу.

Помимо матча в Сараеве, в ночь на среду состоялись и другие стыковые матчи.

В европейской части этого этапа Чехия обыграла по пенальти Данию, Турция — Косово (1:0), а Швеция — Польшу (3:2).

Также прошли и межконтинентальные стыковые матчи: сборная ДР Конго обыграла Ямайку (1:0), а Ирак — Боливию (2:1).

В 2026 году в финальной части чемпионата мира по футболу примет участие рекордное количество команд — 48. Три сборные, представляющие хозяев турнира — США, Канада и Мексика, — были избавлены от отборочных матчей. Беларусь и РФ в отборочном турнире не участвовали, так как отстранены от соревнований после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Впервые в финальном турнире примут участие сборные Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.

Европа — 16 команд:

Испания

Франция

Англия

Португалия

Нидерланды

Бельгия

Германия

Хорватия

Швейцария

Австрия

Норвегия

Шотландия

Швеция

Босния и Герцеговина

Турция

Чехия

Южная Америка — 6 команд:

Бразилия

Аргентина

Колумбия

Уругвай

Эквадор

Парагвай

Африка — 10 команд:

Марокко

Сенегал

Египет

Алжир

Тунис

Кот-д'Ивуар

ЮАР

Кабо-Верде

Гана

ДР Конго

Азия — 8 команд

Япония

Иран

Южная Корея

Узбекистан

Катар

Саудовская Аравия

Иордания

Ирак

Северная и Центральная Америка — 6 команд:

Панама

Кюрасао

Гаити

США

Мексика

Канада

Океания — 2 команды:

Австралия (проходила отбор через Азию)

Новая Зеландия

Формат турнира

48 сборных распределены по 12 группам, в каждой из которых по четыре команды. В следующий раунд выходят по две команды из группы, а также восемь лучших сборных из числа занявших третьи места. Затем эти 32 команды играют на вылет.

Групповой этап пройдет с 11 по 27 июня, плей-офф начнется 28 июня. Финал запланирован на 19 июля на стадионе Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

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