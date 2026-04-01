Определились все участники финального турнира чемпионата мира по футболу

Определились все участники финального турнира чемпионата мира по футболу1
- 1.04.2026, 18:11
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Италия и Польша не попали на мундиаль.
В ночь на среду стали известны последние участники чемпионата мира, который пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Сборная Италии, четырехкратный победитель турнира, снова не смогла преодолеть отборочный этап.
Главная сенсация состоялась во вторник вечером в Сараеве. Сборная Боснии и Герцеговины не пустила на чемпионат мира Италию. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, причем итальянцы большую часть времени провели в меньшинстве после удаления Алессандро Бастони. В серии пенальти футболисты Боснии и Герцеговины оказались точнее.
Итальянские игроки, как и их главный тренер Дженнаро Гаттузо, покидали поле в слезах. Гаттузо перед матчем говорил, что в случае поражения вообще уедет из Италии в другую страну. Драма в том, что одна из самых титулованных сборных мира не попала на главный футбольный турнир в третий раз подряд, напоминает ВВС.
Италия становилась чемпионом мира четырежды (в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах). После последнего титула сборная два раза не смогла преодолеть групповой этап финального турнира, а затем и вовсе перестала попадать в финальную часть чемпионата. При этом Италия относительно недавно — в 2021 году — выиграла чемпионат Европы по футболу.
Помимо матча в Сараеве, в ночь на среду состоялись и другие стыковые матчи.
В европейской части этого этапа Чехия обыграла по пенальти Данию, Турция — Косово (1:0), а Швеция — Польшу (3:2).
Также прошли и межконтинентальные стыковые матчи: сборная ДР Конго обыграла Ямайку (1:0), а Ирак — Боливию (2:1).
В 2026 году в финальной части чемпионата мира по футболу примет участие рекордное количество команд — 48. Три сборные, представляющие хозяев турнира — США, Канада и Мексика, — были избавлены от отборочных матчей. Беларусь и РФ в отборочном турнире не участвовали, так как отстранены от соревнований после российского вторжения в Украину в 2022 году.
Впервые в финальном турнире примут участие сборные Иордании, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана.
Европа — 16 команд:
Испания
Франция
Англия
Португалия
Нидерланды
Бельгия
Германия
Хорватия
Швейцария
Австрия
Норвегия
Шотландия
Швеция
Босния и Герцеговина
Турция
Чехия
Южная Америка — 6 команд:
Бразилия
Аргентина
Колумбия
Уругвай
Эквадор
Парагвай
Африка — 10 команд:
Марокко
Сенегал
Египет
Алжир
Тунис
Кот-д'Ивуар
ЮАР
Кабо-Верде
Гана
ДР Конго
Азия — 8 команд
Япония
Иран
Южная Корея
Узбекистан
Катар
Саудовская Аравия
Иордания
Ирак
Северная и Центральная Америка — 6 команд:
Панама
Кюрасао
Гаити
США
Мексика
Канада
Океания — 2 команды:
Австралия (проходила отбор через Азию)
Новая Зеландия
Формат турнира
48 сборных распределены по 12 группам, в каждой из которых по четыре команды. В следующий раунд выходят по две команды из группы, а также восемь лучших сборных из числа занявших третьи места. Затем эти 32 команды играют на вылет.
Групповой этап пройдет с 11 по 27 июня, плей-офф начнется 28 июня. Финал запланирован на 19 июля на стадионе Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).