«Роснефть» отчиталась о крушении прибыли в четыре раза 2 1.04.2026, 18:16

6,634

Российская нефтяная отрасль оказалась в эпицентре «идеального шторма».

«Роснефть» — крупнейшая добывающая компания России, на которую приходится каждый второй извлеченный из недр баррель, — по итогам 2025 года столкнулась с падением чистой прибыли почти в 4 раза, передает The Moscow Times.

Согласно отчетности по МСФО, в прошлом году компания заработала 293 млрд росс. рублей против 1,084 трлн годом ранее. В четвертом квартале прибыль «Роснефти» рухнула 10 раз — 16 млрд рублей против 158 млрд в сентябре–декабре 2024 года. При этом спад прибыли ускоряется: в первом квартале это было 170 млрд рублей, во втором — 74 млрд, в третьем — 32 млрд.

Результаты «Роснефти» — «слабые», пишут аналитики Альфа-банка. По итогам года выручка компании сократилась на 19% (до 8,236 трлн рублей), показатель EBITDA — на 28% (до 2,173 трлн рублей), а свободный денежный поток — то есть разница между поступлениями на счета и оттоком — вдвое, до 700 млрд рублей.

«В 2025 году российская нефтяная отрасль оказалась в эпицентре «идеального шторма», — пожаловался, комментируя результаты, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Падение цен на нефть, расширение ‌дисконтов, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, привели к сокращению выручки «Роснефти», а высокая ключевая ставка ЦБ и повышение налогов — ударили по прибыли, объяснил Сечин.

«Дополнительное давление оказали блокирующие санкции США против «Роснефти», а также укрепление рубля на фоне подешевевшей нефти», — отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. В конце года, после ужесточения санкций, цена барреля сорта Urals падала до $40 и ниже, а около половины месторождений в РФ стали убыточными.

В ответ нефтяники были вынуждены сокращать добычу, и по итогам года ее объемы упали до минимума за 16 лет — 512 млн тонн. Добыча «Роснефти», согласно отчетности, сократилась на 2%, до 181,1 млн тонн.

Проблемы нефтяной отрасли связаны с санкциями, жалуется Сечин в релизе: в «черные списки» вносятся суда теневого флота, фиксируются массовые отказы страховать перевозки российской нефти, а ставки фрахта подскочили в 10 и более раз. Сейчас фрахт танкера для поставки в Индию обходится в $20 за баррель нефти на его борту, а до 2022 года, при экспорте в Европу, это было всего $2 за баррель, приводит цифры глава «Роснефти».

С середины 2025 года «Роснефть» перестала раскрывать в отчетности данные по денежным потокам. Речь идет о цифрах, которые отражают поступления на счета компании (операционный денежный поток), отток со счетов на инвестиции и финансовые расходы, а также изменения запасов наличных на счетах («денежные средства и их эквиваленты»).

Тем не менее, из отчетности следует, что во втором полугодии счета «Роснефти» пополнились на 500 млрд рублей, что «обеспечило компанию ликвидностью», обращает внимание Альфа-банк. Приток на счета «Роснефть» зафиксировала вскоре после того, как засекретила подробные данные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com