Диссидент Александр Скобов призвал страны Европы разгромить РФ 9 1.04.2026, 18:53

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Известного российского оппозиционера осудили на 16 лет.

Верховный суд России оставил в силе приговор 68-летнему диссиденту Александру Скобову – 16 лет лишения свободы по обвинению в «оправдании терроризма» и участии в деятельности «террористического сообщества», сообщила Sotavision.

Скобов, который участвовал в заседании по видеосвязи, заявил, что согласился поддержать кассационную жалобу своего адвоката исключительно ради возможности выступить в суде. Он сравнил диктатора РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером, призвал европейские страны «вступить в войну и разгромить Российскую Федерацию», назвал Россию своим «вооруженным противником» и пожелал смерти «российско-фашистским захватчикам».

Поводом для уголовного преследования Скобова стали его участие в «Форуме свободной России» и публикация о взрыве на Крымском мосту.

Александр Скобов – бывший советский политзаключенный с многолетней историей противостояния власти. В 1978 году его арестовали за распространение антисоветских листовок и отправили в психиатрическую лечебницу, откуда он вышел в 1981 году. В 1985 году Скобов вновь оказался в психбольнице – на этот раз за антисоветские надписи на стенах зданий.

Александр Скобов стал фигурантом последнего в СССР дела об антисоветской агитации – дело закрыли в 1989 году, когда соответствующую статью исключили из Уголовного кодекса.

После распада СССР Скобов выступал против войны в Чечне и организовывал в Санкт-Петербурге оппозиционные митинги. В 2022 году он осудил российское вторжение в Украину и призвал поддерживать украинскую армию.

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