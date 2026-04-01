В городе в Южной Корее впервые за 17 лет родился ребенок 14 1.04.2026, 19:11

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Местные власти назвали это событие «особым подарком» для города.

В небольшом городке в Южной Корее впервые за 17 лет родился ребенок, пишет Good News Network.

Речь идет о районе Ынха-мён в уезде Хонсон, где 19 марта у семьи местного жителя и иммигрантки из Камбоджи родился мальчик. В честь новорожденного на главной улице даже разместили поздравительный баннер.

Местные власти назвали это событие «особым подарком» для города, который за последние годы столкнулся с резким сокращением населения — с 2600 до менее чем 2000 человек.

Одновременно жители отметили еще один позитивный знак: в единственную школу населенного пункта поступили четыре новых ученика, увеличив общее число учащихся до 17.

Мэр подчеркнула, что власти намерены усилить поддержку семей с детьми, чтобы сделать район более привлекательным для жизни.

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