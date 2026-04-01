Великобритания объявила о созыве коалиции из 35 стран для разблокировки Ормузского пролива 7 1.04.2026, 19:23

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Что известно.

Великобритания на этой неделе проведет переговоры с участием 35 стран о формировании коалиции для восстановления судоходства в Ормузском проливе. На встрече министров иностранных дел будут обсуждаться способы «обеспечить доступность и безопасность пролива после прекращения боевых действий», сообщил премьер-министр Кир Стармер. Также состоится встреча военных для обсуждения вариантов действий военно-морских сил.

В переговорах о том, какие ресурсы для коалиции могут быть предоставлены, участвуют, в частности, Франция, Нидерланды и государства Персидского залива, рассказали Financial Times четыре чиновника, осведомленных о ходе дискуссий. По их словам, рассматриваются такие меры, как сопровождение коммерческих судов военными, разминирование пролива и другие операции по защите от возможных атак Ирана.

Нынешняя инициатива «очень похожа на коалицию желающих», которая была создана для обеспечения безопасности Украины, сказал представитель МИД Бельгии. До сих пор европейские страны отклоняли призывы Дональда Трампа направить свои ВМС в Ормузский пролив, не желая, по словам дипломатов, помогать ему решать проблему, которую он сам создал. Но масштабы разрастающегося энергетического кризиса, а также неоднократные обвинения Трампа в адрес союзников по НАТО заставили их пересмотреть свою позицию и начать подготовку к разблокировке пролива, пояснили источники FT.

Но коалиция, по их словам, не будет действовать в рамках миссии НАТО, и в нее войдут страны, не являющиеся членами альянса.

Одним из активных ее участников готовятся стать Объединенные Арабские Эмираты. Они убеждают США, европейские и азиатские страны в необходимости объединить усилия для силовой разблокировки Ормузского пролива.

ОАЭ и Бахрейн также пытаются провести через Совет безопасности ООН резолюцию, которая даст коалиции мандат на такие действия.

По словам двух источников FT, формирование военно-морской коалиции затрудняется различиями в составе сил и средств: например, некоторые страны предложили предоставить минные тральщики, но не фрегаты для их прикрытия.

В ходе организуемых Великобританией переговоров будут оценены «все возможные дипломатические и политические меры, которые мы можем принять для восстановления свободного судоходства, обеспечения безопасности застрявших судов и моряков, а также возобновления перевозки жизненно важных грузов», заявил Стармер.

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