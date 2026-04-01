Белорусы Вильнюса поздравили с днем рождения легендарный Ужупис
- 1.04.2026, 19:33
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Видеофакт.
Белорусы Вильнюса поздравили с днем рождения легендарный Ужупис. Над участниками торжественного шествия, которое прошло по самому знаменитому району литовской столицы развевались в том числе и бело-красно-белые флаги, передает телеграм-канал «Баста!»
Ужупис частично расположен в Старом городе. Считается районом художников и деятелей искусств, часто сравнивается с Монмартром в Париже. Сегодня в нем располагаются художественные галереи и мастерские, многочисленные кафе.
В 1998 году жители квартала провозгласили Республику Ужупис со своим собственным флагом, президентом, конституцией и даже армией из 12 человек. Они празднуют полушуточный День независимости, 1 апреля.
Сейчас Ужупис имеет свою валюту, гимн, таможню, почетных граждан, послов и консулов в 320 городах мира, выборы и карнавалы. Ужупис является членом Антарктического союза микрогосударств.