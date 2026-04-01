Лукашенко рассказал об «обнимашках и целовашках» с американцами

Лукашенко рассказал об «обнимашках и целовашках» с американцами13
- 1.04.2026, 19:56
- 8,370
Узурпатор не доверяет Вашингтону?
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что опыт помогает ему делать выводы о переговорах с Вашингтоном. Слова диктатора приводит БелТА.
«Мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал узурпатор.