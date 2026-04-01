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Лукашенко рассказал об «обнимашках и целовашках» с американцами

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  • 1.04.2026, 19:56
  • 8,370
Лукашенко рассказал об «обнимашках и целовашках» с американцами

Узурпатор не доверяет Вашингтону?

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что опыт помогает ему делать выводы о переговорах с Вашингтоном. Слова диктатора приводит БелТА.

«Мы ведем переговоры с американцами. И опыт моей жизни и работы, в том числе службы в армии, помогает мне сделать соответствующие выводы из улыбок, обнимашек, целовашек и прочее с американцами аж до Корейской Народно-Демократической Республики», — сказал узурпатор.

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