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Китай начал втридорога перепродавать российский газ

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  • 1.04.2026, 20:22
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Китай начал втридорога перепродавать российский газ

Пекин решил заработать на скачке цен.

Китай начал в рекордных объемах перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) и зарабатывать на скачке цен, сообщает Reuters. После начала войны США и Израиля с Ираном цены на СПГ в Азии выросли примерно на 85%. Ключевой причиной стало нарушение поставок через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков СПГ.

Импорт СПГ в Китай тоже резко сократился: в марте он составил 3,68 млн тонн — минимальный уровень с апреля 2018 года. Но Китай получает газ из России и благодаря собственной добыче. «Трубопроводные поставки и внутренняя добыча остаются стабильными», — отмечает аналитик Kpler Нельсон Сюн. В марте Ктай перепродал до 10 партий СПГ — это максимальный месячный показатель за всю историю наблюдений (по данным ICIS, Kpler и Vortexa). С начала года Поднебесная перепродал уже 1,31 млн тонн СПГ (19 партий) против 0,82 млн тонн за весь 2025 год. Основные направления — Южная Корея (10 партий), Таиланд (5), а также Япония, Индия и Филиппины.

Китай зарабатывает на арбитраже между своими дешевыми долгосрочными контрактами с Россией и дорогим спотовым рынком. Российский трубопроводный газ обходится Китаю примерно в $250 за 1000 куб. м. В то же время спотовые цены в Азии выросли до $830 за 1000 куб. м. Маржа Китая при перепродаже может превышать закупочную в три раза. Каждая стандартная СПГ-поставка (около 70 млн куб. м) может приносить до $40 млн прибыли.

Также Китай со скидкой покупал российский СПГ. «Новатэк» минимум с конца лета предоставляет китайским покупателям дисконт 30–40% на топливо с проекта «Арктик СПГ-2». Теоретически это также может увеличивать прибыли при возможной перепродаже.

Рост перепродаж связан со снижением внутреннего спроса в Китае. «На фоне слабого внутреннего спроса покупателям выгоднее перепродавать партии за рубеж», — говорит аналитик ICIS Ван Юаньда. Почти половина мартовских перепродаж пришлась на терминал Биньхай компании CNOOC в провинции Цзянсу.

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