Украина договорилась с США усилить документ о гарантиях безопасности 3 1.04.2026, 20:33

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Зеленский поделился подробностями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 1 апреля, говорил с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сенатором Линдси Грэмом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте об укреплении дипломатии, гарантиях безопасности и привлечении европейцев.

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

По словам главы государства, разговор был положительным. Президент говорит, что стороны договорились усилить гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, Зеленский поручил украинской команде обновить документы.

«Мы видим, какие изменения в мире. Как много может измениться за один момент. Это касается и альянсов, и вызовов безопасности. Украина должна получить надежную безопасность, и это главная задача. Ключ в том, как и о чем мы все вместе говорим с Россией. И в том, как подготовлены документы, в частности о гарантиях безопасности. Чтобы украинцы четко понимали, как партнеры будут реагировать в случае повторения российской агрессии и что, собственно, будет сдерживать Россию от агрессии», — сказал он.

Президент говорит, что нужны общие сильные позиции, и украинский вклад в эту силу точно есть. Зеленский рассчитывает, что команды поработают в ближайшее время предметно, «чтобы мы все могли почувствовать прогресс».

Также он отметил важность трехстороннего формата и встречи на уровне лидеров.

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