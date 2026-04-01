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Премьер Литвы: Режим Лукашенко таков, что никто не может быть там в безопасности

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  • 1.04.2026, 20:48
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Премьер Литвы: Режим Лукашенко таков, что никто не может быть там в безопасности

Инга Ругинене — об осужденном на 15 лет литовце.

В Беларуси никто не может чувствовать себя в безопасности. Так премьер-министр Литвы Инга Ругинене прокомментировала приговор литовцу Мирославасу Троцкису, осужденному в Беларуси на 15 лет лишения свободы, пишет LRT.

Политик отметила, что в Вильнюсе видели, что произошло с фурами на литовской регистрации, которые не выпускали из Беларуси, а также то, что происходит с гражданами.

«Да, режим Беларуси таков, что никто не может быть там в безопасности», — заявила премьер-министр.

Ругинене подчеркнула, что в Беларуси фиксируются аресты, в том числе необоснованные, и что Литва вместе со стратегическими партнерами прилагает все усилия для освобождения как можно большего числа политических заключенных.

Отвечая на вопрос, влияет ли этот инцидент на возможность диалога с Минском, премьер отметила, что каждая сторона должна «выполнить свою домашнюю работу».

Напомним, Мирославасу Троцкису 35 лет. По данным LRT он жил в Вильнюсе, в 2011 году окончил университет имени Миколаса Ромериса. Из открытых источников известно, что он поддерживал тесные связи с Беларусью: предположительно состоял в отношениях с гражданкой Беларуси, имел там родственников и с молодости часто посещал страну.

По данным инициативы Dissidentby, осенью 2024 года литовец поехал в Беларусь навестить родственников, был задержан и осужден на 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима по ст. 358 УК (Шпионаж) и ст. 358−1 УК (Агентурная деятельность). Приговор ему огласили 11 марта 2026 года.

МИД Литвы подтвердил информацию о задержании гражданина страны и сообщил, что консул посетил Троцкиса поддерживается постоянный контакт с родственниками.

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