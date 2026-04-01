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Белорусская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

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  • 1.04.2026, 21:15
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Белорусская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Теперь национальная команда занимает 97-е место.

Сборная Беларуси по футболу улучшила свое положение в рейтинге ФИФА. После публикации нового рейтинга команда поднялась на одну позицию и теперь занимает 97‑е место в мире.

Рост стал возможен благодаря удачным результатам в товарищеских матчах в марте. Команда под руководством Виктора Гончаренко провела две встречи и обе выиграла: против Кипра со счетом 1:0 и против Армении — 2:1. Эти победы добавили сборной дополнительные баллы в рейтинге ФИФА.

На данный момент в лидеры мирового рейтинга вышла сборная Франции, у которой чуть больше 1877 баллов. Предыдущая первая команда — Испания — опустилась на вторую позицию. Тройку сильнейших замыкает Аргентина. В десятку также входят такие сборные, как Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Марокко, Бельгия и Германия.

Белорусская сборная с баллом около 1235 разместилась рядом с такими командами, как Гватемала и Люксембург. А самое последнее, 211‑е место, занимает в рейтинге сборная Сан-Марино.

Следующие товарищеские матчи сборная Беларуси планирует провести в июне. Правда, ее соперники пока еще не определены.

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