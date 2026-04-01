Стубб провел разговор с Трампом 1.04.2026, 21:17

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Говорили о НАТО, Украине и Иране.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что провел разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Он касался тем НАТО и Украины.

Об этом Стубб сообщил на своей странице в соцсети X в среду, 1 апреля.

«Разговаривал с Дональдом Трампом. Имел конструктивную дискуссию и обмен идеями по НАТО, Украине и Ирану. Проблемы существуют для того, чтобы их решать прагматично», — написал он.

20 марта Трамп заявил, что «без США НАТО — это бумажный тигр» и раскритиковал союзников за то, что те не присоединяются к американской войне против Ирана.

Также он говорил, что Соединенным Штатам не нужна помощь союзников по НАТО в войне против иранского режима и добавил, что «всегда знал, что Альянс никогда не поможет США».

«Однако я не удивлен их действиями, поскольку всегда считал НАТО, на которое мы тратим сотни миллиардов долларов ежегодно на защиту этих самых стран, улицей с односторонним движением — мы будем защищать их, но они ничего не будут делать для нас, в частности, в трудное время», — написал глава Белого дома 17 марта.

26 марта американский президент снова набросился на НАТО из-за войны с Ираном, угрожая «никогда не забыть» действия Альянса.

В тот же день Трамп, реагируя на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно войны в Иране, сказал, что США помогали Украине, вопреки тому, что «это не наша война».

«Я услышал, как глава Германии сказал: „Это не наша война в отношении Ирана“, я ответил: „Ну, Украина — это тоже не наша война“. Мы оказали помощь, но Украина — это не наша война. Я считал, что это было очень неуместное заявление, но он его сделал, и его уже не забрать обратно», — отметил глава Белого дома.

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