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Гостей минской кофейни просят уходить, если они берут кофе с собой

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  • 1.04.2026, 21:18
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Гостей минской кофейни просят уходить, если они берут кофе с собой

В соцсетях разгорелся спор.

В Threads завирусился пост с описанием ситуации в одной из минских кофеен. Автор рассказал, что заказал кофе с собой, а после приготовления напитка его попросили уйти из заведения. Все из-за формата заказа — навынос. Пост за день набрал больше 30 тысяч просмотров и около сотни комментариев, передает «Онлайнер».

«Цены в заведении и навынос вроде бы одинаковые, почти все столики свободные. Реально интересно узнать, в чем смысл такой суровой сегрегации гостей», — отметил молодой человек.

За комментарием журналисты обратились в ту самую кофейню UGL, которая находится на Городском Валу.

— Мы никого никогда не выгоняли. Наша политика направлена на максимальное сокращение потребления одноразовой посуды. И экологичность как вкуса, так и способа употребления.

А внутри заведения считаем это частью уважения к культуре. Мы закладывали эти стандарты и уважительно их объясняем. Мы всегда уточняем и, если гость говорит, что ему надо уйти, бариста моментально переливает напиток [в одноразовую посуду]. Надеемся на понимание и взаимоуважение, — ответили журналистам в заведении.

Кстати, уже после появления поста в Threads эксперимент в кофейне решила поставить бариста по имени Алиса — и вот что из этого получилось.

Девушке предложили выпить кофе из посуды, которая создает «особый вайб». Речь о керамических чашках, напоминающих мятые пластиковые стаканчики. Но при этом опция взять кофе с собой в одноразовой посуде тоже есть.

Мнения комментаторов традиционно разделились. Кто-то категорически отказывается принять такую концепцию, а кто-то не увидел в ней ничего страшного. Тем более такой принцип нередко встречается в других странах.

«Если бы было „на месте“, то он бы [бариста] еще и дверь на ключ закрыл, пока не допьете свой кофе».

«Я бы не уходила. Я бы сидела».

«У них там стоит специальная программа учета заказов, и бариста в ней все отмечает, то есть если в программе помечено „навынос“, то уборка стола не предусмотрена, а крошки и пустой стакан останутся».

«Столкнулась с такой же ситуацией. Всегда беру большой кофе и при заказе уточняю, что буду „на месте“, но кофе хотелось бы в стаканчик с собой. Мне отказали. Окей, присела на 15 минут, и пришлось оставить недопитый напиток и уйти».

«Опустим тот факт, что кому-то нравится пить кофе из бумажного стаканчика и облизывать пластиковые крышки. Вернемся к главному: формат „сидеть в заведении с одноразовой посудой“ — это история про фастфуд-сети. Кофе ≠ фастфуд. Тем более если есть кухня и сервис».

«Растлумачце мне, калі ласка, чаму некаторыя замаўляюць напой у папяровым (насамрэч, полупластыкавым) кубку, калі сядзяць унутры? Гэта намераны антыэкалагічны акт нейкі?»

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