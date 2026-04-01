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Пашинян потроллил диктатуру Путина

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  • 1.04.2026, 21:29
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Пашинян потроллил диктатуру Путина

Премьер Армении заявил, что в его стране нет политзаключенных и отсутствует цензура в интернете.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил на встрече с диктатором России Владимиром Путиным, что в тюрьмах республики нет политзаключенных.

Так он отреагировал на реплику российского диктатора о том, что некоторые из участников внутриполитических процессов в Армении находятся в местах лишения свободы, несмотря на то, что у них есть российский паспорт (речь идет о находящемся под домашним арестом главе ГК «Ташир» Самвеле Карапетяне, у которого есть российский паспорт – ред.).

Премьер заверил, что в Армении действует демократическая система, и многие «даже жалуются на то, что слишком много демократии». Он заявил также о наличии свободных соцсетей в Армении, добавив, что в стране «нет никаких ограничений».

Что касается участия в выборах, то, по его словам, по итогам парламентских выборов должен быть избран и премьер-министр. В этих выборах могут принять участие граждане, имеющие только армянский паспорт.

«Согласно Конституции Армении, люди с российским паспортом не могут быть ни кандидатами в депутаты, ни кандидатами в премьеры», – заявил Пашинян.

Вместе с тем, премьер заверил, что армянско-российские отношения после парламентских выборов в стране будут динамично развиваться.

«Уверен, что по итогам предстоящих выборов демократия в Армении и власть народа в Армении еще больше укрепятся. И наши отношения тоже по итогам выборов будут продолжать динамично развиваться», – заявил Пашинян.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

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