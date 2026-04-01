Белорусские танкисты снова отправились на обучение

Белорусские танкисты снова отправились на обучение12
- 1.04.2026, 21:43
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Обучать их будут в РФ.
Белорусские танкисты 1 апреля отправились в Россию, где в течение месяца пройдут совместную подготовку с коллегами из РФ, следует из информации Министерства обороны Беларуси.
Как заявил первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Владимир Таратута, которого цитирует пресс-служба ведомства, «подобного рода мероприятия не являются <…> новинкой и проводятся уже на протяжении нескольких лет — как правило, не реже двух раз в год».
Министр обороны Виктор Хренин также вылетел с рабочим визитом в РФ. В Москве он примет участие в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ и «проведет встречи по линии двустороннего сотрудничества», говорится в релизе Минобороны.
28 марта прошлого года Минобороны Беларуси заявляло об отпрвке белорусских танкистов для обучения на базе 333-го центра боевой подготовки в поселке Мулино (Нижегородская область РФ).
Тогда начальник главного управления боевой подготовки ВС Владимир Белый отметил, что мероприятие предусмотрено планом двустороннего военного сотрудничества с Вооруженными силами РФ.