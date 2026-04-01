Белорусские танкисты снова отправились на обучение 12 1.04.2026, 21:43

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Обучать их будут в РФ.

Белорусские танкисты 1 апреля отправились в Россию, где в течение месяца пройдут совместную подготовку с коллегами из РФ, следует из информации Министерства обороны Беларуси.

Как заявил первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Владимир Таратута, которого цитирует пресс-служба ведомства, «подобного рода мероприятия не являются <…> новинкой и проводятся уже на протяжении нескольких лет — как правило, не реже двух раз в год».

Министр обороны Виктор Хренин также вылетел с рабочим визитом в РФ. В Москве он примет участие в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ и «проведет встречи по линии двустороннего сотрудничества», говорится в релизе Минобороны.

28 марта прошлого года Минобороны Беларуси заявляло об отпрвке белорусских танкистов для обучения на базе 333-го центра боевой подготовки в поселке Мулино (Нижегородская область РФ).

Тогда начальник главного управления боевой подготовки ВС Владимир Белый отметил, что мероприятие предусмотрено планом двустороннего военного сотрудничества с Вооруженными силами РФ.

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