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В Брестской области всплеск бешенства среди животных

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  • 1.04.2026, 21:53
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В Брестской области всплеск бешенства среди животных

Чем это опасно для людей.

В Брестской области увеличилось число заболевших бешенством животных. Только за два месяца из 280 проведённых исследований 25 дали положительный результат. Это в пять раз больше, чем за такие же два месяца прошлого года, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 4 Брест».

Чаще всего вирус находят у лисиц. Основные очаги – Брестский и Малоритский районы. Человек может заразиться бешенством не только при укусе, но и при оцарапывании, и при попадании слюны бешеного животного на рану.

В городскую больницу скорой медицинской помощи каждый день обращаются как минимум два-три человека, покусанные животными. Врачи советуют не рисковать.

– Без своевременной медицинской помощи исход один – смертельный, – предупреждает заведующий травматологией Олег Балашов.

Бешенство – смертельное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. После появления первых симптомов (головная боль, повышение температуры, водобоязнь, судороги) спасти человека уже нельзя. Единственный способ выжить – сделать прививку сразу после укуса, пока вирус не добрался до мозга. Промедление в этом случае действительно стоит жизни.

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