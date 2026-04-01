закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы увидят розовую луну уже этой ночью

1
  • 1.04.2026, 22:25
  • 2,780
Белорусы увидят розовую луну уже этой ночью

Спутник Земли появится над восточным горизонтом и будет виден всю ночь.

В ночь на 2 апреля над Северным полушарием взойдет так называемая розовая луна. Эффектное полнолуние смогут увидеть и жители Беларуси при ясной погоде.

Несмотря на громкое название, спутник Земли не станет ярко-розовым. Это, скорее, красивая легенда, чем реальность.

Название пришло от коренных народов Северной Америки. Они связывали апрельское полнолуние с цветением флокса – нежно-розового растения, которое как раз распускается весной.

Иногда луна действительно может казаться розоватой или даже оранжевой. Но это уже проделки атмосферы. Особенно заметен такой эффект, когда небесное тело висит низко над горизонтом.

Лунное шоу стартует вечером 1 апреля: спутник Земли появится над восточным горизонтом и будет виден всю ночь.

Пик для Беларуси придется на 2 апреля в 05:13. В этот момент луна окажется полностью освещенной. Но привязываться к точному времени необязательно.

Самый удачный момент – сразу после восхода. Именно тогда луна выглядит крупнее и приобретает теплые оттенки. Отличный шанс сделать красивые фото или просто залипнуть у окна с чашкой чая.

Астрономы отмечают, что в 2026 году полнолуние пройдет в созвездии Девы. Рядом будет заметна Спика – яркая звезда, которая добавит небу особой атмосферности.

Однако есть один нюанс: суперлуния в этот раз не будет. Луна окажется далеко от Земли и будет выглядеть чуть меньше обычного. Но на зрелищность это почти не повлияет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров