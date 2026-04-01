ВСУ нанесли удар по важному заводу РФ 1 1.04.2026, 22:54

7,806

Там находились комплектующие для крылатых ракет.

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию АО «Стрела» в Брянской области, где производят комплектующие для крылатых ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Масштабы ущерба противника уточняются», — говорится в сообщении.

Также наши защитники атаковали вражеские пункты управления дронами в районах Железнодорожного и Долинки в Запорожской области. В Днепропетровской области вблизи Успеновки был поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.

Силы обороны также нанесли удар по скоплению живой силы оккупантов вблизи Сосновки и складу материально-технических средств в районе Якимовки в Запорожской области.

«Среди прочего, поражен и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Новосвитовки на ВОТ Луганщины», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com