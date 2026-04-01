ВСУ нанесли удар по важному заводу РФ

ВСУ нанесли удар по важному заводу РФ1
- 1.04.2026, 22:54
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Там находились комплектующие для крылатых ракет.
Силы обороны Украины нанесли удар по российскому предприятию АО «Стрела» в Брянской области, где производят комплектующие для крылатых ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Масштабы ущерба противника уточняются», — говорится в сообщении.
Также наши защитники атаковали вражеские пункты управления дронами в районах Железнодорожного и Долинки в Запорожской области. В Днепропетровской области вблизи Успеновки был поражен командно-наблюдательный пункт оккупантов.
Силы обороны также нанесли удар по скоплению живой силы оккупантов вблизи Сосновки и складу материально-технических средств в районе Якимовки в Запорожской области.
«Среди прочего, поражен и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Новосвитовки на ВОТ Луганщины», — говорится в сообщении.