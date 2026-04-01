Масштабный блэкаут в Крыму: из-за атаки дронов без света остались целые районы 1.04.2026, 23:54

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Беспилотники атаковали оккупированный РФ полуостров двумя волнами.

В оккупированном Крыму масштабная атака беспилотников вызвала массовые отключения электроэнергии во многих районах полуострова.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский ветер».

По данным паблика, основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры в северной и центральной частях полуострова. В частности, взрывы прогремели вблизи Таврической ТЭС в Симферопольском районе и в районе аэродрома «Гвардейское».

Из-за поражения высоковольтных объектов без электроснабжения остались Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Саки, Феодосия и соответствующие районы.

Местные жители также сообщали о резком падении напряжения.

«Значит, где-то в Крыму прилетело по мощной подстанции и система разбалансировалась», - отмечают авторы канала, анализируя масштаб обесточивания.

По данным очевидцев, беспилотники атаковали полуостров двумя волнами. Первая началась около 17:30, а следующая - после 20:45. В Севастополе и Симферополе фиксировали кратковременные перебои со светом.

«Атака БПЛА началась около 17:30, вторая волна дронов прибыла около 20:45 и пока еще, видимо, продолжают лететь», - сообщали мониторинговые ресурсы.

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