закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Масштабный блэкаут в Крыму: из-за атаки дронов без света остались целые районы

  • 1.04.2026, 23:54
  • 3,956
Масштабный блэкаут в Крыму: из-за атаки дронов без света остались целые районы

Беспилотники атаковали оккупированный РФ полуостров двумя волнами.

В оккупированном Крыму масштабная атака беспилотников вызвала массовые отключения электроэнергии во многих районах полуострова.

Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский ветер».

По данным паблика, основной удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры в северной и центральной частях полуострова. В частности, взрывы прогремели вблизи Таврической ТЭС в Симферопольском районе и в районе аэродрома «Гвардейское».

Из-за поражения высоковольтных объектов без электроснабжения остались Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Саки, Феодосия и соответствующие районы.

Местные жители также сообщали о резком падении напряжения.

«Значит, где-то в Крыму прилетело по мощной подстанции и система разбалансировалась», - отмечают авторы канала, анализируя масштаб обесточивания.

По данным очевидцев, беспилотники атаковали полуостров двумя волнами. Первая началась около 17:30, а следующая - после 20:45. В Севастополе и Симферополе фиксировали кратковременные перебои со светом.

«Атака БПЛА началась около 17:30, вторая волна дронов прибыла около 20:45 и пока еще, видимо, продолжают лететь», - сообщали мониторинговые ресурсы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров