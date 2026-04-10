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В Беларусь идут температурные качели

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  • 10.04.2026, 17:58
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В Беларусь идут температурные качели

После холодных выходных синоптики обещают кратковременное потепление.

Синоптики посулили белорусам прохладные пасхальные выходные, так что если тем, кто планировал выехать за город на праздник, нужно не только утепляться, но и быть готовым к по-настоящему зимним «побочным явлениям» апрельского похолодания. Следующая же неделя, согласно предварительному прогнозу специалистов, начнется с приятного потепления, но, увы, недолгого.

По данным тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», на этих выходных на Беларусью зависнет облачный центр очередного холодного циклона, так что ждать в ближайшие два дня хорошей погоды не приходится.

Прогноз официального Белгидромета на выходные изобилует малоприятными для апрельского настроения «зимними нюансами» в виде мокрого снега и снежной крупы (кое-где может насыпать пару миллиметров снежного покрова), порывистого северного ветра и гололеда, так что отправляясь на воскресную прогулку белорусам лучше захватить с собой зонт, а водителям - усилить бдительность за рулем и быть готовым к заносу на скольких продуваемых участках. И, увы, убирать в дальний угол шкафа теплые вещи пока не стоит - температуры в выходные не радуют:

На субботу, 11 апреля, Белгидромет посулил ночные заморозки до -4°С , днем воздух прогреется до от +3°С на востоке и до +11°С на западе.

На воскресенье, 12 апреля , - все те же ночные заморозки до -4°С, а дневные максимумы в диапазоне +5..+12°С.

По расчетам «Метеовайба», уже к понедельнику, 13 апреля, холодный циклон потеряет свою активность и окончательно исчезнет с синоптических карт. В результате, уже 13–14 апреля, благодаря влиянию антициклонального гребня,кое-где начнет проглядывать солнышко, вероятность осадков уменьшится и начнет теплеть.

По предварительным данным, если в понедельник столбики термометров будут показывать не выше +9..+15°С, то уже во вторник, 14 апреля, дневные максимумы подрастут до +12..+18°С. Но это потепление будет очень недолгим, констатировали специалисты.

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