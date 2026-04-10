В Беларусь идут температурные качели

В Беларусь идут температурные качели3
- 10.04.2026, 17:58
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После холодных выходных синоптики обещают кратковременное потепление.
Синоптики посулили белорусам прохладные пасхальные выходные, так что если тем, кто планировал выехать за город на праздник, нужно не только утепляться, но и быть готовым к по-настоящему зимним «побочным явлениям» апрельского похолодания. Следующая же неделя, согласно предварительному прогнозу специалистов, начнется с приятного потепления, но, увы, недолгого.
По данным тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», на этих выходных на Беларусью зависнет облачный центр очередного холодного циклона, так что ждать в ближайшие два дня хорошей погоды не приходится.
Прогноз официального Белгидромета на выходные изобилует малоприятными для апрельского настроения «зимними нюансами» в виде мокрого снега и снежной крупы (кое-где может насыпать пару миллиметров снежного покрова), порывистого северного ветра и гололеда, так что отправляясь на воскресную прогулку белорусам лучше захватить с собой зонт, а водителям - усилить бдительность за рулем и быть готовым к заносу на скольких продуваемых участках. И, увы, убирать в дальний угол шкафа теплые вещи пока не стоит - температуры в выходные не радуют:
На субботу, 11 апреля, Белгидромет посулил ночные заморозки до -4°С , днем воздух прогреется до от +3°С на востоке и до +11°С на западе.
На воскресенье, 12 апреля , - все те же ночные заморозки до -4°С, а дневные максимумы в диапазоне +5..+12°С.
По расчетам «Метеовайба», уже к понедельнику, 13 апреля, холодный циклон потеряет свою активность и окончательно исчезнет с синоптических карт. В результате, уже 13–14 апреля, благодаря влиянию антициклонального гребня,кое-где начнет проглядывать солнышко, вероятность осадков уменьшится и начнет теплеть.
По предварительным данным, если в понедельник столбики термометров будут показывать не выше +9..+15°С, то уже во вторник, 14 апреля, дневные максимумы подрастут до +12..+18°С. Но это потепление будет очень недолгим, констатировали специалисты.