закрыть
16 июля 2026, четверг, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва выразила протест Беларуси после нового инцидента с метеошарами

3
  • 10.04.2026, 16:58
  • 5,034
Литва выразила протест Беларуси после нового инцидента с метеошарами

Вильнюс не исключают ужесточения контроля и закрытия пунктов пропуска.

Министерство иностранных дел Литвы 10 апреля выразило решительный протест Беларуси из-за нового инцидента с метеозондами, которые нарушили литовское воздушное пространство и создали угрозу гражданской авиации.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, пишет «Европейская правда».

В МИД Литвы напомнили, что из-за инцидента воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было ограничено более чем на семь часов.

Министерство также обратило внимание на рост потоков организованной нелегальной миграции из Беларуси. В этом году литовские правоохранители уже остановили 347 попыток незаконного пересечения государственной границы Литвы.

Литва требует, чтобы Беларусь немедленно приняла меры для прекращения систематических нарушений воздушного пространства и сухопутной границы, отметили в МИД.

Также в министерстве предупредили, что если эти незаконные действия не прекратятся, Литва оставляет за собой право возобновить ограничения движения через пограничные пункты пропуска и применять дополнительные меры для защиты своего воздушного пространства, гражданской авиации и национальной безопасности.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников