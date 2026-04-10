ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море1
- 10.04.2026, 18:09
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Достали за 1000 километров.
Украинские Силы обороны поразили две российские буровые платформы в Каспийском море, которые обеспечивали топливом оккупационные войска.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря.
Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.
По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.
Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии агрессора.
В военном командовании отметили, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.
«Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», - заявили в Генштабе.