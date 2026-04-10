закрыть
16 июля 2026, четверг, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

1
  • 10.04.2026, 18:09
  • 5,138
ВСУ поразили буровые установки РФ в Каспийском море

Достали за 1000 километров.

Украинские Силы обороны поразили две российские буровые платформы в Каспийском море, которые обеспечивали топливом оккупационные войска.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщили военные, в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины атаковали объекты на шельфе Каспийского моря.

Операция была проведена в рамках стратегии по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

По предварительным данным, под удар попали ледостойкие стационарные платформы (ЛСП-2) на месторождении имени В. Грайфера и (ЛСП-1) на месторождении имени Юрия Корчагина.

Эти объекты расположены на севере Каспийского моря, на расстоянии почти 1000 километров от линии фронта. Платформы являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами армии агрессора.

В военном командовании отметили, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем.

«Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты оккупантов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», - заявили в Генштабе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников