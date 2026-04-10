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В Борисове перед началом футбольного матча капитаны команд побились пасхальными яйцами

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  • 10.04.2026, 18:55
  • 2,426
В Борисове перед началом футбольного матча капитаны команд побились пасхальными яйцами

Видеофакт.

В матче белорусской Первой лиги между борисовским клубом БАТЭ-2 и «Сморгонью» при традиционной жеребьёвке для выбора ворот в начале матча применили оригинальный пасхальный метод.

Обычно для того, чтобы определить, на какой половине поля будут играть команды в первом тайме и какая из них будет первой владеть мячом, судья бросает монетку. В Борисове однако, сделали более оригинально — капитаны команд в соответствии с давней народной традицией побились крашеными пасхальными яйцами. У кого оказалось крепче — у того и преимущество.

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