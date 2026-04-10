Трамп заявил о «мощной перезагрузке» в мире 40 10.04.2026, 19:02

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Дональд Трамп

Президент США заинтриговал сообщением в соцсети.

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с иранской стороной в Пакистане в социальной сети Truth Social заявил о мощной перезагрузке в мире.

«Самая мощная перезагрузка в мире!» — написал глава Белого дома.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американский президент и его команда будут вести переговоры с Ираном только при свободе судоходства в Ормузском проливе.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

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