Путин поручил обложить бизнес «налогом на сверхприбыль»11
- 10.04.2026, 19:20
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Кремлю нужны деньги на финансирование войны.
Несмотря на предложение российских миллиардеров добровольно внести взносы в бюджет на финансирование войны, правительство России планирует обложить крупные компании дополнительным «налогом на сверхприбыль», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с обсуждением источник.
По словам собеседника агентства, указание подготовить новый налог дал диктатор РФ Владимир Путин. Предполагается, что он составит 20% от суммы, на которую прибыль 2025 года превысила уровень 2018-19 гг.
Сдать деньги в казну, скорее всего, придется золотодобывающим компаниям, которые заработали на рекордных ценах на драгметаллы, а также металлургам, рассказал «Эксперту» федеральный чиновник.
Владельцы ключевых предприятий отрасли — Сулейман Керимов, Владимир Потанин и Олег Дерипаска — на встрече с Путиным 26 марта предлагали добровольно из личных средств профинансировать бюджет, который в начале года столкнулся с резким падением нефтегазовых доходов. По словам источника «Эксперта», три миллиардера с суммарным состоянием $44 млрд, по оценке Forbes, говорили о готовности перечислить 460 млрд рублей в казну. Несмотря на это, вопрос о «налоге на сверхприбыль» с повестки не был снят, сообщил собеседник «Эксперта».
Хотя из-за войны в Иране российский бюджет получит дополнительные доходы от нефти, это не решит полностью проблему бюджетного дефицита, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. За январь–март «дыра» в федеральной казне достигла 4,5 трлн рублей и превысила план на весь год. Расходы бюджета сейчас увеличены, подчеркивает Чернов. А Кремль рассматривает возможность дополнительно нарастить траты на войну, рассказывали ранее источники Bloomberg.
Российские власти уже вводили налог на сверхприбыль в 2023 году — после того, как цены на сырьевые товары взлетели из-за начала войны в Украине. Тогда горно-добывающие компании и металлурги заплатили в сумме около 300 млрд рублей, а нефтегазовые корпорации и угольная отрасль получили освобождение от windfall tax.
На этот раз у золотодобывающих компаний образовалось около 1 трлн рублей сверхдоходов, поскольку цена на золото в прошлом году выросла на 65%, оценивает экономист Виктор Тунев. «Вопрос лишь в том, сколько решит взять государство», — подчеркивает он. Аналитики Сбербанк CIB полагают, что повышение ставки НДПИ на золото может принести в бюджет 1 трлн рублей, а еще 200 млрд — повышение НДПИ на цветные металлы «Норникеля».