БелЖД временно отменит некоторые поезда на Минск
- 11.04.2026, 2:59
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Из-за планового ремонта железнодорожного моста.
Белорусская железная дорога сообщила, что 15 апреля будут отменены некоторые поезда в Минск из-за планового ремонта железнодорожного моста на участке Смолевичи — Красное Знамя.
В этот день не будут курсировать:
поезд «Москва — Минск — Москва» №717/718;
поезд «Витебск — Минск — Витебск» №703/704;
поезда «Орша — Минск — Орша» №861/864 и №866/865.
Кроме того, 15 и 16 апреля на участке Минск — Орша изменится расписание движения для международных, межрегиональных и региональных поездов (как бизнес-, так и экономкласса).
Пассажирам советуют заранее проверить актуальное расписание, даже если билеты уже куплены, чтобы избежать неприятных ситуаций.