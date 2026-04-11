БелЖД временно отменит некоторые поезда на Минск 11.04.2026, 2:59

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Из-за планового ремонта железнодорожного моста.

Белорусская железная дорога сообщила, что 15 апреля будут отменены некоторые поезда в Минск из-за планового ремонта железнодорожного моста на участке Смолевичи — Красное Знамя.

В этот день не будут курсировать:

поезд «Москва — Минск — Москва» №717/718;

поезд «Витебск — Минск — Витебск» №703/704;

поезда «Орша — Минск — Орша» №861/864 и №866/865.

Кроме того, 15 и 16 апреля на участке Минск — Орша изменится расписание движения для международных, межрегиональных и региональных поездов (как бизнес-, так и экономкласса).

Пассажирам советуют заранее проверить актуальное расписание, даже если билеты уже куплены, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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