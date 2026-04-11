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ВСУ показали кадры поражения двух буровых установок РФ в Каспийском море

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  • 11.04.2026, 20:17
  • 16,976
ВСУ показали кадры поражения двух буровых установок РФ в Каспийском море

Видео.

Силы специальных операций ВСУ обнародовали кадры уничтожения двух буровых платформ российской компании «Лукойл» на шельфе Каспийского моря в ночь на 10 апреля.

Кадры боевой работы ССО обнародовали в Telegram.

Отмечается, что беспилотники ССО поразили ледостойкие платформы на месторождении «имени Грайфера» (бывшее месторождение «Ракушечное») и на месторождении «имени Корчагина» в северной акватории моря примерно в тысяче километров от линии фронта.

Эти платформы враг использует в цепочке обеспечения топливом собственной армии.

«Силы специальных операций наносят дальнобойные удары Deep-strike по объектам противника вглубь территории России. Поражение нефтегазовой инфраструктуры противника существенно ограничивает его возможности обеспечивать топливом войска и наполнять собственный бюджет. ССО продолжают асимметрические действия для стратегического ослабления врага в ведении войны против Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне Генштаб ВСУ сообщал, что украинские подразделения поразили две буровые платформы на месторождениях имени Грайфера и Корчагина в Каспийском море. Они обеспечивали российскую армию топливом.

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