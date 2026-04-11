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Министр обороны Украины анонсировал встречу в формате «Рамштайн»

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  • 11.04.2026, 6:19
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Министр обороны Украины анонсировал встречу в формате «Рамштайн»
Михаил Федоров

Она состоится 15 апреля.

Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал проведение очередной встречи контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» 15 апреля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы готовимся к следующему заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится уже 15 апреля», — говорится в сообщении министра.

По его словам, достигнута договоренность с министром обороны Германии Борисом Писториусом о том, что на предстоящей встрече Украина и Германия обсудят несколько совместных проектов. В частности, планируется обсудить существенное усиление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), дополнительное финансирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) средней и большой дальности, а также новые методы обмена разведывательными данными.

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