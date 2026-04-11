ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Крымская» 2 11.04.2026, 8:05

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В Краснодарском крае гремят взрывы.

В ночь на субботу, 11 апреля, в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Сообщается об ударе по нефтеперекачивающей станции «Крымская».

Российский Telegram-канал Shot пишет, что взрывы раздавались в Геленджике и Крымском районе. Местные жители также сообщают о вспышках со стороны Черного моря.

По информации Telegram-канала Exilenova+, дроны поразили «Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию» (ЛПДС). До этого ЛПДС была атакована в ночь на 9 апреля.

Официальной информации о последствиях ударов пока нет.

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