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ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Крымская»

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  • 11.04.2026, 8:05
  • 5,014
ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Крымская»

В Краснодарском крае гремят взрывы.

В ночь на субботу, 11 апреля, в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Сообщается об ударе по нефтеперекачивающей станции «Крымская».

Российский Telegram-канал Shot пишет, что взрывы раздавались в Геленджике и Крымском районе. Местные жители также сообщают о вспышках со стороны Черного моря.

По информации Telegram-канала Exilenova+, дроны поразили «Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию» (ЛПДС). До этого ЛПДС была атакована в ночь на 9 апреля.

Официальной информации о последствиях ударов пока нет.

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