Лукашенко и поздний Брежнев 26 Сергей Ковальчук

11.04.2026, 16:23

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Мысли и высказывания правителя слизаны с методичек для советских политруков.

Недавние тезисы Лукашенко сначала повеселили зубоскалов, а потом их же и напугали. Шутка ли: еще вчера правитель раздувался от гордости за то, что смог сохранить мир на вверенном ему небесными силами «клочке» земли. А тут концепция поменялась так же быстро, как погода этой весной.

Отныне мы все должны готовиться к войне и не думать о том, что удастся пропетлять, пока мировые властелины будут бороться за мир – традиционно так, что от этого мира камня на камне может и не остаться.

Бутафорский фельдмаршальский мундир и погоны самодержца должны были укрепить уверенность в том, что враг непременно будет «разбит малой кровью и на чужой территории». Однако у пропагандистов – легкий ступор, а чиновники и от меньшего стресса привыкли разыгрывать роль опоссума.

В итоге публичное пространство пока не очень-то раскачивает новый месседж, прозвучавший из уст Лукашенко, однако кое-какие движения в сторону подготовки к неизбежному уже наметились.

Внимательный наблюдатель отмечает, что общая подготовка вооруженных сил к региональной «движухе» планетарного значения идет уже давно, однако появляются и некоторые звоночки, что к этой самой «движухе» начала готовиться и гражданская вертикаль.

В частности, райисполкомы начали закупать бронежилеты – не иначе как для себя любимых, ну и для «ополчения», которое так или иначе собираются поднимать в ружье в условный «час Ч».

С одной стороны, такие закупки – это очередная благодатная делянка для распилов, откатов и прочих традиционных занятий «ответственных лиц». Однако, согласитесь, что пилить на зеленых насаждениях или бесконечной покраске фасадов гораздо приятнее и удобнее, чем на бронежилетах. Постепенный переход логики с мирной на военную проходит прямо сейчас.

Что же до посыла, который все общество получило первого апреля и куда немедленно отправилось, то он не новый. Как и многие предыдущие «гениальные» мысли и высказывания Лукашенко, тезис про скорую войну и подготовку к ней слизан с методичек для политруков времен позднего Брежнева. Тогда тоже вся жизнь проходила под знаком противостояния между Востоком и Западом.

Правда, тогда США были однозначным противником, а сейчас между администрацией Трампа и домом на Карла Маркса, 38, как пишут в соцсетях, статус «всё сложно». Но ребята отлично находят общий язык в устойчивой нелюбви к Европе, которая в очередной раз становится основной опорой демократии в этом мятущемся из стороны в сторону мире.

Сергей Ковальчук, «Салiдарнасць»

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