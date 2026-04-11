Падение системы 4 Аббас Галлямов

11.04.2026, 11:31

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Аббас Галлямов

Ни о каком исправлении ситуации даже речи не идет.

Ну и раз уж я начал сегодня писать о проблемах, мешающих властям спасать российскую экономику, то вот вам ещё одна мысль.

Список бед не исчерпывается войной, санкциями и чекистским беспределом. Настоящей проблемой российской экономики является ручной характер управления ею. Система, функционирующая в подобном формате, не создаёт стимулов к долгосрочному развитию. Когда ты работаешь в рамках четко прописанных и не меняющихся правил, ты понимаешь, что будет через несколько лет и имеешь возможность выстраивать долгосрочные планы, а вот в ситуации, когда начальство может в любой момент эти правила изменить, ты понимаешь, что единственный верный способ удержаться на плаву – это успеть подать голос в тот момент, когда начальник в очередной раз возьмётся за их переписывание. Надежда одна – чтобы наверху тебя услышали и учли твои интересы. Ну а для того, чтобы быть услышанным, надо постоянно находиться к руководству поближе. Вот губернаторы и протирают штаны в министерских приемных вместо того, чтобы работать у себя на территориях. Для них дружба с помощником министра важнее всего прочего.

Не изменив подобного положения дел, ни на какое экономическое развитие страна рассчитывать не может. Единственным драйвером роста в ней по-прежнему будут оставаться мировые цены на нефть. Начать исправлять указанную ситуацию, однако, не ограничив всевластия Путина, на смену политическим желаниям которого в качестве главного драйвера процессов должны прийти институциональные факторы, попросту невозможно. Все знают, что любого, кто попытается это сделать, ждёт обвинение в политической нелояльности, немилость и отставка, а то и тюрьма. Поэтому никто в этом направлении даже не думает. Поэтому ни о каком исправлении ситуации даже речи не идёт. Падение продолжается.

Аббас Галлямов,Facebook

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