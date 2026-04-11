Последняя надежда Путина 1 Алексей Пластун

11.04.2026, 8:50

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Дорогая нефть против горящих портов и НПЗ.

Перипетии на Ближнем Востоке закономерно привели к тому, что цены на нефть перевалили за 100 долларов, а потом еще и США сняли санкции с российской нефти. Джек-пот, который власти РФ ждали уже не первый год и за который ставили свечки при любом походе в церковь. Закономерный вопрос: Путин снова всех переиграл? Закономерный ответ — нет.

Все фундаментальные проблемы экономики РФ, накопленные за последние годы, не то что никуда не делись, а, наоборот, активно наращиваются как количественно, так и качественно. Плюс власти РФ делают все, чтобы процесс этот ускорить и усугубить.

Экономические чудеса

Начнем с каминг-аута Росстата и Минэкономразвития, которые заявили, что ВВП РФ в январе 2026 года оказался на 2,1% меньше, чем в январе 2025-го. Это первое падение в годовом выражении с марта 2023 года.

Тему эту подхватили компании, которые в конце февраля — начале марта опубликовали довольно много корпоративной отчетности. Мы уже оглашали раньше перечень отраслей, которые сыплются в режиме реального времени. Это угольная промышленность, металлургия, лесная промышленность, строительная отрасль, автопром. Собственно, отчетность корпораций это все подтвердила непосредственно.

Группа ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») закончила 2025 год с чистым убытком в 14,8 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом выручка упала на 20%. По сути, пятая часть бизнеса компании — всё. Интересная деталь: столь плачевный финансовый результат обусловлен целиком и полностью итогами четвертого квартала (убыток превысил 25 млрд руб.). То есть именно конец 2025 года стал моментом, когда экономика, державшаяся из последних сил, банально посыпалась.

Выручка «Трубной металлургической компании», крупнейшего производителя стальных труб, в 2025-м сократилась на 30%, а чистый убыток в прошлом году составил 24,5 млрд руб.

Выручка «Лукойла» за 2025 год уменьшилась на 14,8%, а чистый убыток достиг 1,06 трлн руб. против прибыли в 851 млрд руб. в 2024-м. Что характерно, убыток от потери и обесценивания зарубежных активов составил 1,667 трлн руб. Так вот санкции и не работают, ага.

Возникает закономерный вопрос: что делать, когда каждый первый рапортует об убытках? Правильно, прекратить публикацию этого безобразия. В итоге госкорпорации «Ростех» (крупнейшему производителю оружия в РФ) было разрешено не обнародовать финансовую отчетность. Это к вопросу об успешности перехода экономики на военные рельсы. Судя по всему, у «Ростеха» и российской оборонки в экономическом плане все настолько прекрасно, что блестящими результатами боятся ослепить народ.

Еще можно заставить кого-нибудь заплатить за твои грехи (обязательства). Вот, к примеру, «Почта России» сидит в долгах, как в шелках, и выхода из них не имеет от слова совсем. Но можно ведь обязать все компании доставки отчислять 3% доходов в фонд поддержки «Почты России» или тарифы поднять для населения процентов на 40, почему бы и нет?

А еще можно не платить по обязательствам. Если верить Центробанку РФ, в 2025 году 36 эмитентов не смогли вовремя заплатить по долгам (из них 28 — впервые) на общую сумму дефолтов около 55 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2024-м.

Из смешного: одним из самых успешных активов на мировых финансовых рынках, с точки зрения доходности, в 2025 году было золото, выросшее на добрых 70%. Так компания «Южуралзолото», один из крупнейших золотодобытчиков России, 19 марта 2026 года допустила технический дефолт по облигациям.

А еще можно массово увольнять работников. Говорят, в четвертом квартале 2025-го организации сократили на 59% больше сотрудников, чем годом ранее. Что касается 2026 года, то, по данным мониторинга, уже каждая четвертая компания в РФ начала сокращать персонал (в 2023 году это была каждая десятая). «Российские железные дороги» с их планами выкинуть на мороз 6 тысяч крепостных — наглядное тому подтверждение.

А еще можно просто прекратить деятельность. Опрос предпринимателей показал, что каждый третий думает о закрытии или продаже бизнеса. Учитывая, что 52% опрошенных свято верят, что ситуация к концу 2026 года ухудшится, желающих закрыться можно понять.

А еще можно пускать свое имущество с молотка. РЖД, к примеру, вовсю распродает свои активы, потому как дырка в 4 трлн руб. сама по себе не рассосется. ПАО «Промсвязьбанк» намерен продать свои челябинские управляющие и девелоперские компании. «Самолет» начал переговоры о продаже части своих участков под застройку другим девелоперам. И так далее.

Что характерно, все эти меры могут лишь продлить агонию, но никак не решить проблему. Потому что глобальная проблема у экономики РФ по большому счету одна: чтобы пережить первые годы успешной трансформации, все брали кредиты как не в себя, а потом вдруг неожиданно оказалось, что их нужно отдавать.

Общая задолженность россиян перед финансовыми организациями выросла на 1,1 трлн руб. за год — до 38 трлн. То есть с иглы никто слазить не собирается, наоборот, увеличивают дозу. Дошло до того, что чисто статистически один работающий гражданин РФ должен банкам в среднем под 500К рублей.

Короче, банковский кризис с каждым днем становится все ближе. Так что маленькая паника среди вкладчиков и все рухнет в один момент, потому как возникший разрыв ликвидности покрыть будет нечем.

Можно ли еще как-то оттянуть неизбежное? В принципе, да. Например, докапитализировать банки, дать денег закредитованному по самое не могу ВПК, за счет государства простить безнадежные долги. Вот только денег у бюджета нет.

Дела бюджетные

По итогам 2025 года, дефицит консолидированного бюджета РФ составил 8,3 трлн руб. (3,9% ВВП). Это абсолютный рекорд в номинале. За первые два месяца 2026-го дефицит только федерального бюджета достиг 3,4 трлн руб. Это почти ВЕСЬ объем планового дефицита на 2026 год.

Кто тянул команду вниз? В реальном выражении плюс-минус все. В номинальном — нефтегазовые доходы, которые схлопнулись вдвое (до жалких 826 млрд руб.).

Минфин отменил бюджетное правило и пообещал секвестр бюджета на 10%. Регионам дали разнарядку ужиматься. Москва уже анонсировала сокращение 15% госслужащих и инвестпрограмм на 10%. Стали приостанавливать выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям. На треть сократили поддержку малого бизнеса. А бюджетные организации, включая больницы и образовательные учреждения, в конце 2025 года провели крупную волну сокращений.

Поможет ли это? Конечно, нет. Это системный кризис, который накрыл плюс-минус всё.

Если уже Росстат сквозь линзы своих розовых очков видит падение промышленного производства два месяца подряд, то в реальном мире все, очевидно, еще хуже.

Как мы понимаем, с такой экономикой доходов в бюджет не наберешь. Поэтому пока идет самая успешная спецоперация в мире (после спецоперации имени Трампа, конечно), все жалкие попытки Минфина свести бюджетный баланс — это как мертвого осла уши.

К вопросу об ушах «нашего слона». Самое время пробежаться по еще одной опции решения проблемы бюджетного дефицита — молиться на чудо и ждать. Предлагаем немного поговорить о делах нефтяных.

Дела нефтяные

По данным Международного энергетического агентства, выручка России от поставок сырой нефти и нефтепродуктов в феврале сократилась на 1,5 млрд долл. по сравнению с январем, до 9,5 млрд. Показатель обновил минимум с 2022 года.

При этом пираты продолжали пиратствовать — то нефтяной танкер захватят, то сухогруз задержат, то газовоз подожгут.

Все шло к новым антирекордам, но вмешался случай.

Война против Ирана была названа по старой памяти специальной военной операцией. Были поставлены четкие цели, которые были достигнуты чуть ли не в первый день. Но Иран вместо того, чтобы признать поражение и сдаться на милость победителям, решил действовать. В итоге мир получил наихудший нефтяной кризис с 70-х годов ХХ столетия и по совместительству нефть по 100+ долл./барр.

Поскольку самая успешная спецоперация в мире (после российской СВО, конечно) шла исключительно по плану, пришлось снимать санкции не только с российской, но даже с иранской (!) нефти.

Вполне закономерно недельный прирост нефтяных доходов РФ стал рекордным с начала 2022 года: по данным Блумберг, стоимость экспорта за неделю в середине марта подскочила на 890 млн долл. по сравнению с неделей по 8 марта — до 2,07 млрд долл.

Если бы у Ирана было побольше возможностей и союзников, а также поменьше врагов, то он мог бы растянуть этот праздник для России на годы, обеспечив федеральному бюджету возможность заткнуть дыру. Но поскольку у Ирана из союзников была разве что Россия, а как она помогает своим братюням, мы уже видели на примерах Армении, Сирии, Венесуэлы и так далее, то максимум, что мог подарить Иран РФ, — это несколько миллиардов дополнительных доходов от продаж нефти.

Музыка на этом празднике играла исключительно недолго, потому как на сцену вышел великий уравнитель — неизвестные добрые дроны.

Март стал месяцем, когда количество перешло в качество. Речь идет о том, что после падения осколков на крупнейшие нефтяные порты России (Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск) около 40% нефтяного экспорта России оказалось парализовано (если верить данным Reuters). Учитывая, что пожарище в Усть-Луге (ежедневно танкеры вывозили на экспорт около 700 тыс. баррелей нефти) было видно из Финляндии, складывается ощущение, что Reuters можно и поверить.

В общем, самое время поговорить о делах беспилотных.

Дела беспилотные

Мы уже писали, что атаки дронов масштабируются просто-таки в режиме реального времени. В результате во второй половине марта Украина запускала в типичный день больше дронов, чем Россия. Речь идет о 200–300 штуках в среднем за день, если что (с пиками свыше 400 дронов в день).

Но масштабируются не только число дронов, но и последствия от их атак. При этом потенциал ПВО, наоборот, деградирует. Максимально наглядной демонстрацией этого стала аннигиляция завода «Кремний Эл».

При этом порт Приморск успешно продемонстрировал, что 2–3 линии ПВО — это еще не гарантия, что после визита 50–60 дронов ты на следующий день/неделю/месяц сможешь работать. Учитывая, что через этот порт проходит около 30% всего морского экспорта российской нефти, становится понятно, что если важнейший порт или если один из крупнейших поставщиков военной микроэлектроники в России получает за раз пропущенными с десяток ракет/дронов, то что уж говорить о каких-то там нефтебазах или химзаводах.

Как обычно, все успехи российской ПВО мы перечислять не будем, но для демонстрации эффективности его работы и масштабов успехов приведем несколько наиболее ярких кейсов:

нефтебаза в Армавире Краснодарского края;

завод «Уралхима» в Кировской области;

нефтебаза в пригороде Тихорецка Краснодарского края (часть Тихорецкого нефтяного узла — одного из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России);

Лабинская узловая нефтебаза (перевалочный пункт нефти в Краснодарском крае);

Афипский НПЗ (одно из крупнейших нефтеперерабатывающих производств на юге России);

порт «Кавказ» на Кубани;

АО «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха Пермского края (один из крупнейших в стране химкомбинатов);

Саратовский НПЗ (Саратовская обл.);

Уфимский нефтехимический узел (Башкортостан);

Ухтинский НПЗ (Республика Коми);

терминал «Шесхарис» (Новороссийск);

нефтебаза в Туапсе (Краснодарский край);

«Новатэк-Усть-Луга» (Ленинградская область);

«Киришинефтеоргсинтез» (второе место в России по объему переработки нефтяного сырья).

В общем, продолжается системная работа, ударам подвергается вся нефтяная цепочка — от производства, хранения и транспортировки до экспорта. И тот факт, что за месяц из чата выходят почти все крупные экспортные порты (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), является наглядной иллюстрацией, что количество таки перешло в качество. Со всеми вытекающими последствиями для экономики.

Итоги и перспективы

Война в Иране дала ощущение, что дед-многоходовщик снова смог всех переиграть, умудрился всех пересидеть, вот это вот все. Арифметика говорит, что это более чем неверно. В марте на росте цен на нефть и частичном снятии санкций, по разным оценкам, удалось заработать дополнительные 2–3 млрд долл. Но при этом, например, из-за падения цен на золото Россия потеряла несколько десятков (!) миллиардов долларов из-за переоценки золотовалютных резервов. То есть сальдо глубоко отрицательное. Не говоря уж о физическом падении экспорта из-за атак дронов.

Несколько дополнительных миллиардов долларов в месяц ничего не изменят для экономики РФ: не рассосутся триллионные долги компаний, не исчезнут десятки триллионов кредитов со счетов граждан, не вырастет спрос на металл или древесину, не раскупится построенное жилье, которое не удается и не удастся реализовать, и так далее.

Весь этот груз проблем продолжит тянуть экономику РФ на дно, и максимум, что дадут временные высокие цены на нефть, — глоток воздуха перед окончательным уходом под воду и надежду, что эти высокие цены не временные, а постоянные. Но «оставь надежду всяк сюда входящий».

Алексей Пластун, «Зеркало недели. Украина»

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