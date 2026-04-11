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Математики научились варить идеально крепкий кофе

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  • 11.04.2026, 8:57
  • 7,120
Математики научились варить идеально крепкий кофе

Выведена формула.

Ученые знают толк в секретах приготовления вкусного кофе. Международная группа исследователей выяснила, как добиться оптимальной крепости эспрессо, пишет «Нож».

Вкусовые качества бодрящего напитка зависят от способа утрамбовки кофейной гущи в эспрессо-машине, скорости прохождения струй воды и множества других деталей. Авторы свежей научной работы описали роль каждого из факторов.

Ученые из Германии, США и Великобритании измельчили бобы сорта «тумба» из Руанды и бобы сорта «гуаякан» из Колумбии. Далее команда поместила сырье разного помола в пробирки и изучила их, используя метод рентгеновской компьютерной микротомографии (РКМТ).

Специалисты создали трехмерные карты внутренней структуры каждого образца. Далее они «сварили» виртуальный кофе: смоделировали движение воды через тип кофейной гущи.

Как итог, исследователи смогли вывести формулу приготовления эталонного эспрессо. По их данным, чем дольше вода находится в контакте с кофе, тем насыщеннее вкус, а лучший способ добиться этого — обеспечить максимальное количество воды, контактирующей с поверхностью кофейной гущи.

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