Математики научились варить идеально крепкий кофе

Математики научились варить идеально крепкий кофе10
- 11.04.2026, 8:57
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Выведена формула.
Ученые знают толк в секретах приготовления вкусного кофе. Международная группа исследователей выяснила, как добиться оптимальной крепости эспрессо, пишет «Нож».
Вкусовые качества бодрящего напитка зависят от способа утрамбовки кофейной гущи в эспрессо-машине, скорости прохождения струй воды и множества других деталей. Авторы свежей научной работы описали роль каждого из факторов.
Ученые из Германии, США и Великобритании измельчили бобы сорта «тумба» из Руанды и бобы сорта «гуаякан» из Колумбии. Далее команда поместила сырье разного помола в пробирки и изучила их, используя метод рентгеновской компьютерной микротомографии (РКМТ).
Специалисты создали трехмерные карты внутренней структуры каждого образца. Далее они «сварили» виртуальный кофе: смоделировали движение воды через тип кофейной гущи.
Как итог, исследователи смогли вывести формулу приготовления эталонного эспрессо. По их данным, чем дольше вода находится в контакте с кофе, тем насыщеннее вкус, а лучший способ добиться этого — обеспечить максимальное количество воды, контактирующей с поверхностью кофейной гущи.