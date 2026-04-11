Это была первая война против ИИ
- 11.04.2026, 9:06
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Иранская война выявила геополитические просчеты в нынешней технологической гонке.
Недавний конфликт с участием Ирана, по оценкам аналитиков, выявил уязвимость глобальной цифровой инфраструктуры и изменил представления о безопасности технологий искусственного интеллекта, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Сообщается, что в марте иранские дроны нанесли удары по дата-центрам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне. Это привело к перебоям в банковских приложениях и платёжных системах в регионе Персидского залива, а часть облачных сервисов была временно выведена из строя.
Эксперты отмечают, что удар по цифровой инфраструктуре стал не побочным эффектом войны, а новой формой стратегического противостояния — атаки на вычислительные мощности, лежащие в основе искусственного интеллекта и цифровой экономики.
Регион в последние годы активно превращался в глобальный центр ИИ-инфраструктуры. США, технологические корпорации и страны Персидского залива вложили триллионы долларов в создание дата-центров и облачных платформ, рассчитывая на дешёвую энергию и стабильность региона.
Однако атаки показали, что крупные и стационарные дата-центры остаются уязвимыми для дешёвых беспилотников и ракет, а геополитические риски в регионе недооценивались.
Отдельно отмечается усиление технологического противостояния США и Китая: в условиях конфликта Иран, по данным аналитиков, мог получать данные спутниковой системы BeiDou и высокоточные разведданные, что повышает эффективность ударов по инфраструктуре.
На фоне этих событий эксперты заговорили о возможном переносе части вычислительных мощностей в космос. Развитие орбитальных дата-центров и спутниковой инфраструктуры рассматривается как способ снизить уязвимость к атакам на Земле.
Стоимость страхования крупных дата-центров в регионе резко выросла, что также усиливает сомнения в устойчивости наземной модели ИИ-инфраструктуры.
По мнению аналитиков, конфликт стал переломным моментом: инфраструктура искусственного интеллекта впервые оказалась прямой целью военных действий, а борьба за вычислительные мощности превращается в новый фронт глобального противостояния.