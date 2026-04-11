Где Нацбанк Беларуси потерял миллиард долларов 14 11.04.2026, 14:40

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Резервы тают.

В марте резервы белорусского Нацбанка прервали серию рекордов. Причем с громким треском. Если на 1 марта они составляли 16,4 миллиарда долларов, то по состоянию на 1 апреля упали до 15,2 миллиарда. Однако Нацбанк не унывает и подумывает о том, где можно пристроить все остальное. Например, в далекой стране Оман.

О том, почему стратегия сидеть на золоте ровно не сработала — в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Резервы тают

«Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цен на золото на международных финансовых рынках», — говорится в сообщении Нацбанка.

То есть резервы остались как были, но подешевели. Точно также как много месяцев подряд они дорожали благодаря тому, что дорожало золото. При этом в физических объемах количество золота не менялось. Как было у Нацбанка еще десять лет назад 54 тонны золота, так у него 54 тонны золота и осталось. И это было очень удобно. По крайней мере, пока золото дорожало. Можно было сидеть на золоте ровно, богатеть и рассказывать всем, какой ты молодец.

«Выбранная политика по управлению золотовалютными резервами принесла нам очень неплохой доход», — говорил глава Нацбанка Роман Головченко в мае прошлого года.

Хотя на самом деле вся политика состояла в том, чтобы делать ничего. Все эти рекорды — это результат внешних, никак не зависящих от Нацбанка обстоятельств. И Нацбанк был уверен, что так будет вечно.

«Текущие прогнозы не предполагают снижения цен на золото, то есть существенного сокращения ЗВР не ожидается», — говорил глава Нацбанка Роман Головченко в интервью журналу Банковский вестник 25 марта этого года.

А через неделю после того, как глава Нацбанка порассуждал, что золото дешеветь не будет, Нацбанк объявил о том, что он потерял миллиард долларов из-за того, что золото подешевело.

Рисковое дело

На самом деле, даже после обвала в марте резервов Нацбанка хватит чтобы платить за импорт в течение более трех месяцев. То есть, по всем понятиям стабильности белорусского валютного рынка ничего не угрожает. У Нацбанка более чем достаточно резервов, чтобы не допустить резкого обвала рубля.

Но есть один риск, который может свести на нет всю эту стабильность. Причем очень быстро. Потому что главный риск для валютной, финансовой и всей остальной стабильности Беларуси — это не мировая конъюнктура, не колебания цен и даже не ирано-американская война.

Главный риск — это особенности экономической политики белорусских властей. С осени прошлого года Александр Лукашенко добивался, чтобы Нацбанк начал тратить резервы на что-нибудь. Ну и Нацбанк не смог устоять в конце концов.

В том же интервью, в котором он рассказывал, что золото не будет дешеветь, Роман Головченко похвастался, что Нацбанк за счет своих резервов начал уже финансировать некоторые инвестиционные проекты и будет финансировать еще больше.

«Безусловно, такое финансирование носит исключительный, точечный характер», — сказал Головченко.

Точка вложения

Про какие проекты идет речь, Головченко не сказал. Но есть некоторые намеки. 9 апреля Роман Головченко встречался с главным инвестдиректором Оманского инвестиционного агентства Ибрагимом Аль-Эйсри.

«Мы обсуждаем вопросы двустороннего взаимодействия и конкретные инициативы», — сказал он.

Какие конкретные инициативы, он конкретно опять же не сказал. Но в декабре прошлого года во время визита в Оман и Алжир Александр Лукашенко предложил этим странам сообразить на троих. Построить в Омане совместное предприятие по производству сложных удобрений. Потому что Омане есть фосфаты, в — Алжире газ. А в Беларуси ничего этого нет. Зато у белорусского Нацбанка внезапно образовались рекордные золотовалютные резервы.

«Деньги сегодня, а завтра тем более, ничего не значат. Вы видите, что происходит. Жуткая инфляция по основным резервным валютам в мире. Поэтому нас жизнь подталкивает к тому, чтобы инвестировать, вкладывать эти деньги в конкретные проекты», — говорил Лукашенко во время своего визита в Оман.

Так что белорусские власти не просто хотят вложить наши деньги в строительство завода в далекой стране Оман. Белорусские власти хотят потратить на завод в далекой стране Оман наши золотовалютные резервы. Резервы, смысл которых состоит в том, что их в принципе нельзя тратить. Если конечно вас волнует валютная и финансовая стабильность.

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