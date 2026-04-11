«Жена вкладывается по минимуму» 54 11.04.2026, 9:19

16,762

Иллюстративное фото

Крик души белоруса.

Участием мужчины в воспитании детей и решении бытовых вопросов уже вряд ли кого-то удивишь. «Зеркало» поговорило с минчанином, который взял на себя часть задач жены, но продолжает в одиночку содержать семью. По его словам, такая жизнь тоже несправедлива — и его история стала «криком души».

«Жена вкладывается по минимуму»

Начиная разговор, Илья сразу признает, что не знает, как отреагирует жена, если увидит эту статью. Но высказаться его подтолкнули истории женщин, которые рассказывают, что тянут весь быт, а мужья только и делают, что «лежат на диване».

— Это далеко не всегда так, — уверяет собеседник, добавляя, что его случай как раз из таких. — То, что моя Маша совсем не домохозяйка, я знал и раньше. Но тогда, наверное, из-за возраста это не казалось проблемой.

Пара познакомилась еще во время учебы в университете. После окончания вуза они расстались. По словам Ильи, он продолжал ее любить, но каждый жил своей жизнью. У обоих были новые отношения, в жизнь друг друга они не лезли. Воссоединились же чуть меньше десяти лет назад.

Хотя несколько лет назад у пары даже родился сын, расписались они относительно недавно. На вопрос, почему так вышло, объяснение у Ильи простое.

— Вопрос официального брака никогда не стоял. Нас это устраивало, но с появлением ребенка для бюрократической машины проще, когда есть регистрация, — объясняет Илья долгий путь к оформлению отношений. — Полноценной свадьбы не было. Маша хоть и хотела ее, но на своем не настаивала. Мы расписались в ЗАГСе и отметили это в кругу друзей. Договорились когда-нибудь сделать красивую свадьбу мечты на каком-нибудь райском итальянском острове. Пока не получилось…

Илья — предприниматель: продает услуги в сфере ИТ. У Марии — небольшой салон красоты: в нем она работает как директорка, а также отвечает за стратегию и продвижение. Есть и наемные сотрудники, в том числе бухгалтер. Оба — и Илья, и Мария — начинали свое дело еще в период расставания.

— Когда мы снова стали встречаться, наши бизнесы активно развивались. Каждый был занят своим. Быт не был на первом месте, — вспоминает Илья. — Мы зарабатывали достаточно хорошо и могли позволить себе не заморачиваться: заказать клининг или поесть в ресторане.

Все изменилось с момента рождения ребенка. По словам Ильи, сейчас их семейная жизнь «напоминает игру в одни ворота».

— Мы переехали в большую и довольно дорогую квартиру, которую оплачиваю я. Когда в семье ребенок и удаленная работа, нужно много пространства, чтобы можно было иметь что-то вроде кабинета, где не шумно, — поясняет он. — Плюс на мне все бытовые расходы, содержание ребенка, даже оплата совместных отпусков. Жена в эти вещи вкладывается по минимуму, утверждая, что все ее деньги — в бизнесе, в обороте. Раньше она тратила на кредит на квартиру, а теперь говорит, что вкладывает в салон: сам я в ее дела не сильно вмешиваюсь. А тот минимум, что жена платит себе как зарплату, она тратит на себя.

В то же время Илья часто оплачивает личные расходы своей супруги — спа-процедуры, покупку одежды, гаджеты и прочее.

— Мне приятно, что я как мужчина могу порадовать жену. Но когда возникает сложная ситуация с финансами у меня, она отстраняется [и не помогает справиться с проблемой]. Я должен решать эти вопросы самостоятельно, — вздыхает собеседник.

Илья утверждает, что всегда поддерживал стремление Марии заниматься своим делом, и то, что она не сидит дома, его не смущает. Возмущает лишь то, что после появления ребенка сложилась ситуация, когда его доходы воспринимаются как общие, а доходы жены — как личные.

— Когда говорим на эту тему, аргументация простая: «Ты мужчина, ты должен зарабатывать больше», — добавляет Илья.

Особенно Илью задела ситуация с квартирой, которую Мария начала строить еще до брака. Жить там пара не планировала, поскольку жилье было небольшое по площади и без ремонта. Строила ее Мария за свои деньги, отдавая за кредит бóльшую часть дохода, тогда как остальные расходы семьи брал на себя Илья.

— Когда квартиру она продала, деньги пошли на развитие ее бизнеса. Меня просто поставили перед фактом: «Это же я сама построила жилье», — приводит Илья аргументацию жены. — Получается, что я в одиночку должен обеспечить семью крышей над головой.

«Включает позицию мамочки, которой трудно»

Как утверждает Илья, несмотря на внутреннее несогласие с некоторыми моментами, он не жалеет денег на жену и семью. Но с него «требуются» не только средства. Мужчина также занимается вопросом «счетов, общением с арендодателями квартиры, где живет семья, оформлением в детский сад». Мария же якобы говорит, что «ничего в этом не понимает» и ей сложно общаться с людьми.

Еще сложнее ситуация с бытом. По словам Ильи, распределение обязанностей сложилось странное.

— Например, завтраки всегда на мне, — рассказывает он. — Жене тяжело просыпаться рано. Сын встает в семь, и я готовлю ему кашу, кормлю, мою, собираю в сад. Ужины уже вроде как на ней, но на практике она часто не успевает, потому что «была занята бизнесом».

В то же время Илья отмечает, что Мария «не то чтобы вообще ничего не делает». Например, она занимается развитием сына-дошкольника: учит его буквам, цифрам, рисует и даже понемногу изучает с ребенком английский. В этом плане он называет ее «супермамой». Но когда дело касается режима и логистики, все снова ложится на его плечи.

— В плане времени с ребенком у нас есть разделение. Я забираю его из сада три-четыре дня в неделю, на выходных гуляю с ним полдня, пока она встречается с подругами или занимается собой. Она считает это справедливым, ведь проводит с ним много времени днем и ей нужно переключаться. Я понимаю и согласен, — объясняет Илья. — Но иногда наше расписание совпадает с моими звонками с клиентами, которые появились незапланированно. Ответ жены один: «Мне тоже нужно время на себя, и это твой ребенок тоже».

По словам Ильи, он не против проводить время с сыном: он любит его и ценит общение. Но его возмущает, что работа воспринимается как второстепенная по сравнению с отдыхом жены.

— Мы пытались об этом говорить, — признается Илья. — Она вроде соглашается, что нагрузка распределена нечестно, но по факту ничего не меняется. На этой почве случаются скандалы: мы можем не разговаривать день-два. Она включает позицию мамочки, которой трудно и которая устала. А когда я напоминаю, что мне тоже нужно зарабатывать на жизнь, разговор снова заходит в тупик.

«Мог бы расти быстрее, если бы не тратил столько времени на быт, который жена игнорирует»

Сейчас Илья чувствует себя зажатым в тиски. С одной стороны, от него требуют быть классическим мужчиной-добытчиком, решать все проблемы и закрывать финансовые дыры. С другой — современное вовлеченное отцовство и бытовое партнерство требуют равного участия.

— Я не хочу расставаться, я ее люблю, она по-прежнему интересна мне как личность. Но внутри копится усталость. Я вижу, что мой бизнес мог бы расти быстрее, если бы не тратил столько времени на быт, который жена игнорирует, — говорит Илья. — Можно питаться в ресторанах, нанять няню, но родители должны проводить с детьми больше времени, не скидывая это на чужих людей. Да и оплата няни все равно будет на мне.

Илья добавляет, что не спорит с тем, что мужчина должен уделять семье время. Но ему некомфортно требовать от женщины большего участия в финансовых вопросах.

— Моя история — это крик души человека, который и сам понимает, что партнерство в воспитании детей — правильное дело, — говорит Илья. — Но в то же время видит и то, что роль мужчины в обществе пока не пересмотрена. Получается, что женщины освобождаются, хотя бы частично, от роли домохозяйки, а дополнительный труд мужчины и его время воспринимаются как должное.

О семейной психотерапии, как признается собеседник, всерьез он не думал: нет веры в то, что это поможет. Разговоры с женой же не сдвигают ситуацию с мертвой точки. По словам Ильи, супруга считает, что достаточно занимается ребенком и «вообще-то рожала», а сейчас в некоторой степени жертвует развитием бизнеса, чтобы заниматься сыном.

— Пока все выглядит так: у Маши есть права на отдых, самореализацию и личные деньги, а у меня — только обязанности. Я не знаю, как изменить ситуацию, не разрушив семью, которой дорожу, — констатирует Илья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com