Какая погода ждет белорусов на пасхальные выходные

Какая погода ждет белорусов на пасхальные выходные2
- 11.04.2026, 10:08
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Будет холодно.
Ночные заморозки, небольшие дожди и редкое солнце – погода на длинные выходные не сильно порадует.
11 апреля утром и днем во многих районах страны пройдут короткие дожди, сообщает Белгидромет. По востоку страны воздух днем не прогреется выше +3°С, по западу – до +11°С.
В ночь на пасхальное воскресенье могут повториться небольшие дожди и мокрый снег. Местами будут заморозки до -4°С. День снова будет прохладный: до +5°С на востоке и +12 на западе.
В ночь на понедельник повторятся заморозки на холодной половине территории, а днем станет теплее: +10, а по западу до +15°С.
Метеорологи предупреждают дачников, что установившаяся холодная погода осложнила условия для сева, прорастания семян и появления всходов ранних яровых культур, замедлила развитие озимых и отрастание многолетних трав.
Однако уже на предстоящей неделе по мере потепления вегетация растений вновь активизируется.