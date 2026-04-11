закрыть
17 июля 2026, пятница, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какая погода ждет белорусов на пасхальные выходные

2
  • 11.04.2026, 10:08
  • 1,816
Какая погода ждет белорусов на пасхальные выходные

Будет холодно.

Ночные заморозки, небольшие дожди и редкое солнце – погода на длинные выходные не сильно порадует.

11 апреля утром и днем во многих районах страны пройдут короткие дожди, сообщает Белгидромет. По востоку страны воздух днем не прогреется выше +3°С, по западу – до +11°С.

В ночь на пасхальное воскресенье могут повториться небольшие дожди и мокрый снег. Местами будут заморозки до -4°С. День снова будет прохладный: до +5°С на востоке и +12 на западе.

В ночь на понедельник повторятся заморозки на холодной половине территории, а днем станет теплее: +10, а по западу до +15°С.

Метеорологи предупреждают дачников, что установившаяся холодная погода осложнила условия для сева, прорастания семян и появления всходов ранних яровых культур, замедлила развитие озимых и отрастание многолетних трав.

Однако уже на предстоящей неделе по мере потепления вегетация растений вновь активизируется.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников